சினிமா செய்திகள்

'சூர்யா 47'-நடிகர் நஸ்லனின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு வெளியான ஸ்பெஷல் போஸ்டர்!

"இந்த போஸ்டர் தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் சூர்யா ரசிகர்களாலும், நஸ்லன் ரசிகர்களாலும் வைரலாக்கப்பட்டு வருகிறது."
Special Poster Released on the Occasion of Actor Naslen's Birthday
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'ரோமாஞ்சம்', 'ஆவேசம்' போன்ற பிளாக்பஸ்டர் மலையாளத் திரைப்படங்களை இயக்கிய ஜித்து மாதவன் இயக்கத்தில், நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் உருவாகி வரும் தற்காலிகமாகப் பெயரிடப்படாத 'சூர்யா 47' திரைப்படம் குறித்த புதிய அப்டேட் தற்போது வெளியாகியுள்ளது. இப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வரும் இளம் மலையாளத் திரையுலகின் முன்னணி நடிகர் நஸ்லன்னின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, படக்குழுவினர் சிறப்பு போஸ்டர் ஒன்றை வெளியிட்டு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.

இன்று வெளியாகியுள்ள இந்த பிரத்யேக போஸ்டரில், நஸ்லன் ஒரு தனித்துவமான மற்றும் எதார்த்தமான தோற்றத்தில் காட்சியளிக்கிறார். சூர்யா மற்றும் ஜோதிகாவின் தயாரிப்பு நிறுவனமான 'ழகரம் ஸ்டுடியோஸ்' தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் பக்கத்தில் இந்த போஸ்டரைப் பகிர்ந்து, "படப்பிடிப்பு தளத்தில் எப்போதும் புன்னகையையும், துள்ளலான ஆற்றலையும் கொண்டு வரும் நஸ்லனுக்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்" எனப் பதிவிட்டுள்ளது. இந்த போஸ்டர் தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் சூர்யா ரசிகர்களாலும், நஸ்லன் ரசிகர்களாலும் வைரலாக்கப்பட்டு வருகிறது.

ஒரு வித்தியாசமான மற்றும் நகைச்சுவையான போலீஸ் அதிகாரிகளின் குழுவை மையமாகக் கொண்டு, அதிரடி மற்றும் டார்க் காமெடி பாணியில் இந்தத் திரைப்படம் விறுவிறுப்பாக உருவாகி வருகிறது. சமீபத்தில் வெளியான 'கருப்பு' திரைப்படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றியைத் தொடர்ந்து, சூர்யாவின் இந்த 47-வது திரைப்படம் மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

நஸ்லன்
Naslen K Gafoor
Zhagaram Studios
surya-47
சூர்யா 47
ழகரம் ஸ்டுடியோஸ்
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Maalai Malar
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