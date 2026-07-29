சினிமா செய்திகள்

"எதிர்பார்ப்புகள் பயத்தை ஏற்படுத்துகின்றன!" – ‘மண்டாடி’ பாடலின் வரவேற்பால் நெகிழ்ந்த நடிகர் சூரி!

இத்திரைப்படத்திற்கு பிரபல இசையமைப்பாளர் ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார்.
Mandaadi
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இயக்குநர் வெற்றிமாறனின் 'விடுதலை' திரைப்படத்திற்குப் பிறகு, தமிழ் திரையுலகில் முன்னணி கதாநாயகனாக உருவெடுத்துள்ள நடிகர் சூரி, தற்போது 'மண்டாடி' என்ற திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளார்.

இத்திரைப்படத்தின் 'மண்டாடி' புரோமோ பாடல் சமீபத்தில் வெளியாகி, சமூக ஊடகங்களில் அவரது நடனம் மற்றும் உடல் மாற்றத்திற்கு மிகப்பெரிய அளவில் பாராட்டுகளைப் பெற்று வருகிறார் சூரி.

இந்த நிலையில், பாடலுக்குக் கிடைத்துள்ள அமோக வரவேற்பு மற்றும் தனது திரையுலக மாற்றம் குறித்து நடிகர் சூரி நெகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளார்.

4 மணி நேரம் நடனப் பயிற்சி

முதலில் இப்பாடல் திரைப்படத்தின் ஒரு பகுதியாக மட்டுமே திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. பின்னர் படக்குழுவினர் பட்ஜெட் காரணமாகத் தயங்கியபோது, இதனை ஒரு முழுமையான நடனப் பாடலாக மாற்றலாம் என சூரி பரிந்துரைத்துள்ளார்.

இது குறித்துப் பேசிய சூரி, "படப்பிடிப்பிற்குச் செல்வதற்கு முன்பாகவே நன்றாகப் பயிற்சி செய்ய விரும்பினேன். இதற்காக இரண்டு நாட்கள் நான்கு மணி நேரம் கடுமையாக நடனப் பயிற்சி மேற்கொண்டேன்.

முழு நம்பிக்கை வந்த பிறகே கேமரா முன்னால் நின்றேன். இது எனது சிறந்த நடனம் இல்லை என்றாலும், அடுத்தடுத்த படங்களில் இன்னும் சிறப்பாக ஆட முயற்சிப்பேன்" என்று கூறினார்.

"மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது, ஆனால் பயமாகவும் உள்ளது!"

பாடல் வெளியானதில் இருந்து தனக்குத் தொடர்ந்து பாராட்டுகள் மற்றும் தொலைபேசி அழைப்புகள் வந்த வண்ணம் உள்ளதாகச் சூரி தெரிவித்துள்ளார்.

"ஒரு பாடல் வெளியான பிறகு எனக்கு இந்த அளவிற்குத் தொலைபேசி அழைப்புகள் வருவது இதுவே முதல் முறை. அனைவரும் எனது சினிமா பயணம் மற்றும் உடல் மாற்றத்தைக் கண்டு வியந்து பாராட்டுகிறார்கள்.

இதைக் கேட்கும்போது மனதிற்கு மிகவும் ஆனந்தமாக இருக்கிறது. அதே நேரத்தில், மக்கள் என் மீது வைக்கும் எதிர்பார்ப்புகளும் பொறுப்புகளும் எனக்குள் ஒருவித பயத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.

எனக்குத் தெரியாது என்று கூறிவிட்டு இந்த உழைப்பிலிருந்து நான் இனி விலகிவிட முடியாது" எனத் தனது பொறுப்புணர்வையும் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

மண்டாடி திரைப்படம்

இப்படத்தில் தெலுங்கு நடிகர் சுஹாஸ் வில்லனாக நடிக்கிறார். இதில் சூரி ஒரு மீன்பிடிப் பயணக் குழுவின் தலைவராக நடிக்கிறார்.

ஒரு விளையாட்டு அதிரடி நாடகமான இப்படத்தை, 'செல்ஃபி' புகழ் மதிமாறன் புகழேந்தி எழுதி இயக்கியுள்ளார். இப்படத்தில் மஹிமா நம்பியார், சத்யராஜ், பாலா சரவணன் மற்றும் அச்யுத் குமார் ஆகியோரும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர்.

தமிழ், தெலுங்கு ஆகிய இரு மொழிகளில் உருவாகியுள்ள 'மண்டாடி' திரைப்படம் வருகிற செப்டம்பர் 4-ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் பிரம்மாண்டமாக வெளியிட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

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Maalai Malar
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