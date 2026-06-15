'சீயான் 63' திரைப்படத்தில் இணைந்தார் சம்யுக்தா ஹெக்டே!

'கோமாளி', 'மன்மத லீலை' போன்ற திரைப்படங்கள் மூலம் தமிழ் ரசிகர்களிடையே பிரபலமான நடிகை சம்யுக்தா ஹெக்டே, நடிகர் விக்ரமின் அடுத்த பிரம்மாண்ட திரைப்படமான 'சீயான் 63' படக்குழுவில் அதிகாரப்பூர்வமாக இணைந்துள்ளார். கடந்த 2016-ல் வெளியாகி மிகப்பெரிய வசூல் சாதனை படைத்த 'இருமுகன்' திரைப்படத்திற்குப் பிறகு, இயக்குனர் ஆனந்த் சங்கர் மற்றும் சீயான் விக்ரம் ஜோடி கிட்டத்தட்ட 10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் இந்த படத்தின் மூலம் இணைகிறது. இதனால் இந்த படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் விண்ணைத் தொட்டுள்ளது.
இப்படத்தின் சமீபத்திய ப்ரொமோ வீடியோ வெளியானது. அதில், விக்ரம் ஒரு சமையல் கலைஞராக நடிப்பதாகக் காட்டப்படுகிறது. ஆனால் அவருக்குப் பின்னால் ஒரு ஆபத்தான கேங்ஸ்டர் பின்னணி ஒளிந்திருப்பது போன்ற ஒரு மிரட்டலான ஆக்ஷன்-த்ரில்லர் கதையாக இது உருவாகி வருகிறது. இப்படத்தில் சம்யுக்தா ஹெக்டேவுடன் இணைந்து, பிரபல தயாரிப்பாளரும் நடிகையுமான ரியா ஷிபு கதாநாயகியாக தமிழில் அறிமுகமாகிறார். மேலும், முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் பழம்பெரும் நடிகர்களான ஊர்வசி மற்றும் எம்.எஸ். பாஸ்கர் ஆகியோர் நடிக்கின்றனர்.
சத்யஜோதி ஃபிலிம்ஸ் தயாரிக்கும் இந்த குடும்ப பின்னணி கொண்ட ஆக்ஷன் திரைப்படத்திற்கு, முன்னணி தொழில்நுட்பக் கலைஞர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர்: 'மகான்' திரைப்படத்திற்குப் பிறகு மீண்டும் விக்ரமுடன் இணையும் சந்தோஷ் நாராயணன் இப்படத்திற்கு இசையமைப்பது ரசிகர்களுக்கு மேலும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 'சீயான் 63' திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு இம்மாத தொடக்கத்தில் மிகவும் விறுவிறுப்பாகத் தொடங்கியது, ஒற்றை ஷெட்யூலில் Single Schedule-லில் முழுமையாக முடிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இப்படம் 2026 இறுதி அல்லது 2027 தொடக்கத்தில் திரைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.