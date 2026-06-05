திருமண பந்தத்தில் இணைந்த தயாரிப்பாளர் தீபன் பூபதி- நிவேதிதா கிரி

தமிழ் திரைப்படத் தயாரிப்பாளர் தீபன் பூபதி மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவைச் சேர்ந்த தொழில்முனைவோர், டாட்டூ கலைஞரான நிவேதிதா கிரி ஆகியோர் கடந்த ஏப்ரல் 23ம் தேதி அன்று ஆஸ்திரேலியாவின் நியூ சவுத் வேல்ஸ் பகுதியில் நடைபெற்ற தனியார் குடும்ப விழாவில் திருமண பந்தத்தில் இணைந்தனர்.
மிகவும் நெருக்கமான குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் மட்டுமே பங்கேற்ற இந்த திருமண நிகழ்வு, பாரம்பரிய சடங்குகள் மற்றும் குடும்ப மூத்தோரின் ஆசீர்வாதங்களுடன் அமைதியான சூழலில் நடைபெற்றது.
பிரம்மாண்ட கொண்டாட்டங்களைத் தவிர்த்து, குடும்ப பாசத்திற்கும் உறவுகளின் அரவணைப்பிற்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில் இந்த விழா ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.
இருபது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தமிழ் திரைப்படத் துறையில் பயணித்து வரும் தீபன் பூபதி, உள்ளடக்கத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் படைப்புகளை ஆதரித்து வருபவர்.
மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி நடித்த ‘புரியாத புதிர்’ திரைப்படத்தின் தயாரிப்பாளராக அறியப்படும் அவர், அந்தப் படத்தின் மூலம் தமிழ்நாடு மாநில திரைப்பட விருதுகளில் இரண்டாவது சிறந்த திரைப்படத்திற்கான அங்கீகாரத்தைப் பெற்றார்.
தரமான கதைகள், புதுமையான திரைக்கதைகள் மற்றும் வித்தியாசமான திரைப்பட முயற்சிகளுக்கு தொடர்ந்து ஆதரவு அளித்து வரும் தயாரிப்பாளராகவும் அவர் மதிக்கப்படுகிறார்.
நிவேதிதா கிரி ஆஸ்திரேலியாவில் வெற்றிகரமாக செயல்பட்டு வரும் தொழில்முனைவோர் மற்றும் டாட்டூ கலைஞர் ஆவார். தனது தனித்துவமான கலைநயம், படைப்பாற்றல் மற்றும் தொழில்முறை அணுகுமுறையால் தனது துறையில் தனக்கென ஒரு மதிப்புமிக்க இடத்தை உருவாக்கியுள்ளார்.
திருமண நிகழ்வைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற குடும்ப கொண்டாட்டத்தில் உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் கலந்து கொண்டு புதுமண தம்பதியரின் மகிழ்ச்சியைப் பகிர்ந்து கொண்டனர். திரையுலகினர், நண்பர்கள் மற்றும் நலன்விரும்பிகள் பலரும் தீபன் பூபதி - நிவேதிதா கிரி தம்பதிக்கு வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.