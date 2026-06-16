சினிமா செய்திகள்

ராகுல் சதாசிவன்-பிருத்விராஜ் கூட்டணியில் உருவாகும் புதிய ஹாரர் திரைப்படம்: 'ஒடியன்' ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு!

முன்னதாக 2018-ஆம் ஆண்டில் மோகன்லால் மற்றும் மஞ்சு வாரியர் நடிப்பில் 'ஒடியன்' என்ற பெயரில் ஒரு படம் வெளியானது குறிப்பிடத்தக்கது.
'Odiyan' First Look Released!
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'பூதகாலம்' மற்றும் மம்மூட்டி நடிப்பில் வெளியாகி மிரட்டலான வெற்றியைப் பெற்ற 'பிரமயுகம்' ஆகிய திரைப்படங்களின் இயக்குநர் ராகுல் சதாசிவன், தனது அடுத்த பிரம்மாண்ட படைப்பை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார். "ஒடியன்: தி ஏஜ் ஆஃப் இல்யூஷன்" என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இத்திரைப்படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ டைட்டில் போஸ்டர் இன்று வெளியாகியுள்ளது.

மலையாள திரையுலகின் முன்னணி நட்சத்திரங்களான பிருத்விராஜ் சுகுமாரன் மற்றும் மஞ்சு வாரியர் ஆகியோர் முதன்முறையாக இந்த ஹாரர்-த்ரில்லர் திரைப்படத்தில் இணைந்து நடிக்கவுள்ளனர். இத்திரைப்படத்தின் மூலம் பாலிவுட்டின் முன்னணி தயாரிப்பு நிறுவனமான கரண் ஜோஹரின் 'தர்மா புரொடக்ஷன்ஸ்' முதன்முறையாக மலையாள திரையுலகில் தடம் பதிக்கிறது. இவர்களுடன் இணைந்து பிருத்விராஜின் 'பிருத்விராஜ் புரொடக்ஷன்ஸ்' நிறுவனமும் இப்படத்தைத் தயாரிக்கிறது.

19-ஆம் நூற்றாண்டின் கேரளப் பின்னணியில், அங்குள்ள உள்ளூர் கதைகள் மற்றும் நாட்டுப்புறக் கதைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு இந்தத் திரைப்படம் உருவாகிறது. "உண்மைக்கும் மாயைக்கும் இடையிலான ஒரு போர்" என்ற வாசகத்துடன் வெளியாகியுள்ள இதன் மிரட்டலான போஸ்டர் ரசிகர்களிடம் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பான்-இந்தியா திரைப்படமாக உருவாகும் இத்திரைப்படம் மலையாளம், தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம் மற்றும் ஹிந்தி ஆகிய மொழிகளில் வெளியாகவுள்ளது.

முன்னதாக 2018-ஆம் ஆண்டில் மோகன்லால் மற்றும் மஞ்சு வாரியர் நடிப்பில் 'ஒடியன்' என்ற பெயரில் ஒரு படம் வெளியானது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆனால், தற்போது ராகுல் சதாசிவன் இயக்கும் இந்தத் திரைப்படம் முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு புதிய கற்பனை மற்றும் ஹாரர் கதைகளத்தைக் கொண்டிருக்கப் போகிறது என்று படக்குழு தெரிவித்துள்ளது. படத்தின் படப்பிடிப்பு மற்றும் இதர நடிகர்கள் குறித்த அறிவிப்புகள் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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