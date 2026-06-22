சமந்தாவின் வெற்றியை வாழ்த்திய நயன்தாரா: திரையுலகில் நெகிழ்ச்சி!

சமந்தா நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியான 'மா இண்டி பங்காரம்' திரைப்படத்தின் மாபெரும் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, அவரது தோழியும் 'காத்துவாக்குல ரெண்டு காதல்' பட இணை நட்சத்திரமுமான நயன்தாரா தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் நெகிழ்ச்சியான வாழ்த்துகளைப் பகிர்ந்துள்ளார்.
"நயன்தாரா தனது இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரியில், "உனக்காக நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைகிறேன் சாம். அனைத்து அன்பிற்கும் வெற்றிக்கும் நீ முற்றிலும் தகுதியானவள். 'மா இண்டி பங்காரம்' படக்குழுவினர் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்."
மையோசிடிஸ் பாதிப்பு மற்றும் சிகிச்சைக்காகச் சிறிய இடைவெளி எடுத்திருந்த சமந்தா, இந்த அதிரடி ஆக்ஷன் திரைப்படம் மூலம் திரையுலகிற்கு பலத்த வரவேற்புடன் திரும்பியுள்ளார். பி.வி. நந்தினி ரெட்டி இயக்கியுள்ள இத்திரைப்படத்தை சமந்தாவே தயாரித்து முதன்மைக் கதாபாத்திரத்திலும் நடித்துள்ளார்.
இப்படத்தில் 'ஸ்வர்ணா' என்ற கதாபாத்திரத்தில், ஒரு கொலையாளியாக இருக்கும் தனது கடந்த கால ரகசியத்தை மறைத்து கிராமத்துக் குடும்பத்திற்குள் நுழையும் பெண்ணாக சமந்தா நடித்துள்ளார். பெண் மையக் கதையாக உருவான இத்திரைப்படம் வெளியான முதல் நாளிலேயே ரூ.13 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்து, இரண்டே நாட்களில் ரூ.20 கோடியைக் கடந்து பாக்ஸ் ஆபீஸில் சாதனை படைத்து வருகிறது.
இப்படத்தின் வெற்றி விழாவில் சமந்தா கலந்துகொண்ட போது, அவர் கர்ப்பமாக இருப்பதாக சமூக வலைத்தளங்களில் வதந்திகள் பரவின. இதனைத் தொடர்ந்து, படத்தின் இயக்குநர் நந்தினி ரெட்டி, சமந்தா கர்ப்பமாக இருக்கும் செய்தியை ஊடகங்களிடம் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
சமந்தா அடுத்ததாக 'ரக்த பிரம்மாண்ட்' என்ற வெப் சீரிஸில் நடித்து வருகிறார். நயன்தாரா தமிழில் 'ஹாய்', 'மூக்குத்தி அம்மன் 2', 'ராக்காயி' போன்ற படங்களிலும், கன்னடத்தில் யாஷ் நடிக்கும் 'டாக்ஸிக்' மற்றும் சல்மான் கானின் புதிய படத்திலும் நடித்து வருகிறார்.