உள்ளூர் அடையாளம்... உலகளாவிய அங்கீகாரம்..! ஹிப்-ஹாப் ஆதியின் எழுச்சிப் பயணம்!

ஒரு தசாப்தத்திற்கும் மேலாக, 'ஹிப்ஹாப் தமிழா' (HipHop Tamizha) என்பது வெறும் இசைக்குழுவாக மட்டுமல்லாமல், அதையும் தாண்டிய ஒரு அடையாளமாகத் திகழ்கிறது.
பல இளம் தமிழர்களுக்கு, இது கலாச்சாரப் பெருமிதம், சுய-வெளிப்பாடு மற்றும் ஒருவரின் அடையாளத்தில் உறுதியாக இருப்பது ஒரு தடையாக இல்லாமல் பலமாக அமையக்கூடும் என்ற நம்பிக்கையின் அடையாளமாகத் திகழ்கிறது.
iQOO நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி நிபுன் மார்யாவுடனான 'தி குவெஸ்ட் டாக்' (The Quest Talk) உரையாடலில், தனது ஆர்வத்தின் அடிப்படையில் தொடங்கிய ஒரு முயற்சியை, தமிழ்நாட்டின் மிகச் செல்வாக்கு மிக்க கலாச்சார இயக்கங்களில் ஒன்றாக மாற்றிய பயணத்தைப் பற்றி ஆதி (Adhi) பகிர்ந்துகொண்டார்.
தனது ஆரம்பகால நாட்களை நினைவுகூர்ந்த ஆதி, ஆரம்பத்தில் தனது அடையாளத்தை வெளிப்படுத்தாமல் மறைத்து வைத்திருந்ததாகக் கூறினார்.
"கல்லூரியில் இருந்தபோது நான் என் அடையாளத்தை மறைக்கத் தொடங்கினேன். எப்போதும் முகமூடியும் 'பீனி' (beanie) தொப்பியும் அணிந்திருப்பேன். எனது ஆரம்பகால இசை வீடியோக்களில் என் கழுத்தைச் சுற்றி ஒரு ஸ்கார்ஃப் (scarf) இருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம். என் பெற்றோருக்குக் கூட இது தெரியாது," என்று அவர் கூறினார்.
புகழ்பெற்ற தமிழ் கவிஞர் மகாகவி பாரதியிடமிருந்து உத்வேகம் பெற்று உருவானதே 'ஹிப்ஹாப் தமிழா'வின் அந்தச் சின்னம் (logo); இது தமிழ் கலாச்சாரத்துடனான ஆழமான பிணைப்பை வெளிப்படுத்தியது, மேலும் இதுவே பிற்காலத்தில் அவரது படைப்புகளின் அடையாளமாகவும் அமைந்தது.
ஆங்கில இசை பரந்த பார்வையாளர்களைச் சென்றடைவதற்கான வழியாகக் கருதப்பட்ட காலத்தில், ஆதி வேண்டுமென்றே தமிழைத் தேர்ந்தெடுத்தார். "யாரும் என்னுடன் அவ்வளவு எளிதில் ஒன்றிப்போயிருக்க மாட்டார்கள்.
எனது உணர்வுகளை எனது தாய்மொழியான தமிழில் வார்த்தைகளாக வெளிப்படுத்துவதே சிறந்தது," என்று அவர் கூறினார்.
அந்த உறுதியான நம்பிக்கை ஒரு முக்கிய மைல்கல்லை எட்ட வழிவகுத்தது; ஸ்ட்ரீமிங் தளங்கள் இசைத்துறையை மாற்றி அமைப்பதற்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே, இந்தியாவின் முதல் தமிழ் ஹிப்-ஹாப் ஆல்பத்தை வெளியிட்டு, ஆயிரக்கணக்கான சிடிக்களை (CDs) வெற்றிகரமாக விற்பனை செய்தார்.
ஆதியைப் பொறுத்தவரை, பிராந்திய எல்லைகளைத் தாண்டி தமிழ் இசை பெற்ற வெற்றி, அவர் நீண்ட காலமாக நம்பி வந்த ஒரு கொள்கையை உறுதிப்படுத்துகிறது. "நீங்கள் எவ்வளவு அதிகமாக உங்கள் உள்ளூர் அடையாளத்துடன் இருக்கிறீர்களோ, அவ்வளவு அதிகமாக உலகளாவிய அளவில் அங்கீகரிக்கப்படுவீர்கள் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன்," என்று அவர் கூறினார்.
பஞ்சாபி இசை மற்றும் தலைப்பாகை, பாங்க்ரா (bhangra) போன்ற கலாச்சார அடையாளங்களின் உலகளாவிய வளர்ச்சியை உதாரணமாகக் காட்டி, தங்கள் அடையாளத்தில் உண்மையாக இருக்கும் கலைஞர்களை நோக்கி உலகம் முழுவதிலும் உள்ள பார்வையாளர்கள் ஈர்க்கப்படுவதை அவர் வலியுறுத்தினார். "நீங்கள் எதைச் செய்தாலும் அதில் மிகுந்த பெருமிதம் கொள்ளுங்கள்," என்றும் அவர் கூறினார்.
பொழுதுபோக்கைத் தாண்டி, சமூக மற்றும் கலாச்சார மாற்றத்தை முன்னெடுக்கும் இசையின் ஆற்றலைப் பற்றியும் ஆதி பேசினார். ஜல்லிக்கட்டுப் போராட்டத்தின் போது, அவரது 'டக்கரு டக்கரு' (Takkaru Takkaru) பாடல், அந்த நோக்கத்திற்காக ஒன்றிணைந்த ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்களின் உணர்வுகளைப் பிரதிபலிக்கும் ஒரு கீதமாக மாறியது. அந்தப் பிரச்சினையை நன்கு புரிந்துகொள்ளும் முயற்சியாகத் தொடங்கிய ஒன்று, பின்னர் ஒரு சக்திவாய்ந்த கலாச்சார வெளிப்பாடாக உருவெடுத்தது.
"ஜல்லிக்கட்டு குறித்துப் பல தவறான புரிதல்கள் இருந்தன. இது வெறும் விளையாட்டு மட்டுமல்ல, மாறாக விவசாயிகள் மற்றும் கலாச்சாரத்தோடு பிணைந்த ஒரு முழுமையான வாழ்வியல் சூழல் என்பதை விளக்கிய மக்களை நாங்கள் சந்தித்தோம். அந்தப் பார்வையை இப்பாடலில் கொண்டுவர முயன்றோம்," என்று அவர் நினைவுகூர்ந்தார்.
இப்போராட்டம் வலுப்பெற்ற நிலையில், தமிழ்க் கலாச்சார மரபுகளைப் பாதுகாப்பது குறித்த பரந்த விவாதத்துடன் இப்பாடல் நெருக்கமாக இணைந்தது.
அந்தப் பயணம் இப்போதும் ஒரு கனவு போன்ற உணர்வையே தருவதாக அவர் ஒப்புக்கொள்கிறார். மாணவராக இருந்தபோது நகரப் பேருந்துகளில் பயணித்து YMCA நிறுத்தத்திற்காகக் காத்திருந்த நிலையிலிருந்து, பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சென்னை மெட்ரோ சேவை நிறுத்தப்பட்டிருந்த சூழலில் அதே YMCA-வில் திரளான மக்கள் முன்னிலையில் நிகழ்ச்சி நடத்தியது வரையிலான அந்த மாற்றம் வியக்கத்தக்கது.
"நான் நன்றியுணர்வுடன் இருக்கிறேன்," என்று அவர் கூறினார். கடந்த காலத்தை நினைவுகூரும்போது, 'ஹிப்ஹாப் தமிழா'வை வெறும் ஒரு வணிக முத்திரையாக (brand) அல்லாமல், ஒரு மக்கள் இயக்கமாகவே ஆதி விவரிக்கிறார். "ஹிப்ஹாப் தமிழா என்பது ஒரு இயக்கம்," என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
ஒரு எளிய நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் கட்டமைக்கப்பட்ட இயக்கம் அது: உங்கள் கலாச்சாரத்தில் நீங்கள் எவ்வளவு ஆழமாக வேரூன்றியிருக்கிறீர்களோ, அவ்வளவு தூரம் உங்கள் குரல் சென்றடையும்.