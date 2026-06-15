நாளை முதல் ஓ.டி.டி.யில் கண்டு மகிழலாம் யோகி பாபுவின் 'கெணத்த காணோம்'

நடிகர் யோகி பாபு நடித்துள்ள படம் 'கெணத்த காணோம்'. இப்படத்தில் யோகி பாபுவுக்கு ஜோடியாக லவ்லின் சந்திரசேகர் நடித்துள்ளார். இப்படத்தை 'ஒரு கிடாவின் கருணை மனு', 'சத்ய சோதனை' போன்ற தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் கதைகளை இயக்கிய சுரேஷ் சங்கையா இயக்கியுள்ளார்.
இப்படத்தில் ஜார்ஜ் மரியன், ரேச்சல் ரெபெக்கா, ராமகிருஷ்ணன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
ஆர்.பி. டாக்கீஸ், பாக்ஸ் ஆபிஸ் ஸ்டுடியோ மற்றும் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஆகியவை இணைந்து தயாரித்துள்ள இப்படத்திற்கு வி.தியாகராஜன் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார். நிவாஸ் கே. பிரசன்னா இசையமைத்துள்ளார். தண்ணீர் பஞ்சத்தில் இருக்கும் கிராமத்தில் கோவில் பூசாரியாக நடித்துள்ளார் யோகி பாபு. தண்ணீருக்காக தோண்டப்படும் குழியால் ஏற்படும் பிரச்சனை காரணமாக ஊரே காலி செய்ய வேண்டிய சூழல் ஏற்படுகிறது. அது எதனால்? அதன்பின் நடைபெறும் சம்பங்களே படத்தின் கதையாக எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இப்படம் கடந்த மார்ச் மாதம் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை பெற்ற நிலையில், 'கெணத்த காணோம்' நாளை முதல் ஓ.டி.டி. தளத்தில் வெளியாக உள்ளது. அதன்படி, பிரபல ஓ.டி.டி. தளமான ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் வெளியாக உள்ளது.