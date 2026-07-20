சினிமா செய்திகள்

கவின்-நயன்தாரா நடிக்கும் 'Hi' படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

விஷ்ணு எடவன் இயக்கத்தில் HI என்ற படத்தில் கவின் நடித்து வருகிறார்.
Hi movie poster
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தமிழ் சினிமாவில் வளர்ந்து வரும் இளம் நடிகர்களில் முன்னணி இடத்தில் இருப்பவர் நடிகர் கவின். இவர் 'நட்புனா என்ன தெரியுமா'படத்தில் கதாநாயகனாக வெள்ளித்திரைக்கு அறிமுகமாகினார்.

கவின் பிக்பாஸ் மூன்றாம் சீசனில் பங்கேற்றார். பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி கவினுக்கு பெரிய திருப்பு முனையாக அமைந்தது. பிக்பாஸிற்கு பிறகு 'லிஃப்ட்' என்ற படத்தில் நடித்தார். ஓடிடி-யில் மட்டும் வெளியான 'லிஃப்ட்' திரைப்படம் மக்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

இதனை தொடர்ந்து 'ஸ்டார்', 'கிஷ்', 'டாடா', 'ப்ளடி பக்கர்', 'மாஸ்க்' உள்ளிட்ட பல திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார். இதையடுத்து தற்போது விஷ்ணு எடவன் இயக்கத்தில் HI என்ற படத்தில் கவின் நடித்து வருகிறார். இப்படத்தில் நயன்தாரா மற்றும் சத்யராஜ் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்து வருகின்றனர்.

வயதில் சிறியவன் தனக்கு மூத்த வயதுடைய ஒரு பெண்ணின் மீது காதலில் விழுகிறான் போன்ற கதைக்களத்தில் இப்படம் உருவாகி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இப்படத்தின் போஸ்டர்கள் வெளியாகி ரசிகர்களை ஈர்த்தது.

இந்நிலையில், 'Hi' திரைப்படம் வெளியாகும் தேதியை படக்குழு அறிவித்துள்ளது. அதன்படி, வரும் ஆக.14ம் தேதி Hi படம் வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

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