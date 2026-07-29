சினிமா செய்திகள்

தனுஷ் அரசியலுக்கு வந்தால் திமுக, அதிமுக காலி?-முதல்வர் விஜய்யின் ஜோதிடர் கணிப்பு!

2031-ம் ஆண்டு தேர்தலில் திமுக மற்றும் அதிமுக இணைந்து கூட்டணி அமைக்கும் நிலைக்குத் தள்ளப்படலாம்.
Dhanush enters politics
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தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நடிகரான தனுஷ் அரசியலுக்குள் களமிறங்கினால், அது தமிழக அரசியலின் பாரம்பரியக் கட்சிகளான திமுக மற்றும் அதிமுகவின் இருப்பையே கேள்விக்குள்ளாக்கிவிடும் என்று பிரபல ஜோதிடர் ரிக்கி ராதன் பண்டிட் வெற்றிவேல் அதிரடியான கணிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.

விஜய்-தனுஷ் இடையேதான் போட்டியா?

சமீபத்தில் நடைபெற்ற தனியார் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்றுப் பேசிய ஜோதிடர் ரிக்கி ராதன் பண்டிட் வெற்றிவேல், வரவிருக்கும் தேர்தல்களில் நடிகர் விஜய்யின் அரசியல் எழுச்சியை எதிர்கொள்ள, தமிழகத்தின் பிரதான திராவிடக் கட்சிகளான திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகியவை கூட்டணி அமைக்கும் சூழல் உருவாகலாம் எனக் கூறியிருந்தார். அந்த வரிசையில், தற்போது நடிகர் தனுஷின் அரசியல் எதிர்காலம் குறித்தும் தனது சுவாரசியமான கணிப்புகளைப் பகிர்ந்துள்ளார்.

இரண்டாம் இடம் உறுதி:

தனுஷ் அரசியலில் ஈடுபடத் தீர்மானித்தால், தமிழக அரசியலில் வழக்கமாக உள்ள பிரதான எதிர்க்கட்சி இடமான 2-வது இடத்தை அவர் மிக எளிதாகப் பிடித்துவிடுவார். எதிர்காலத்தில் தமிழக அரசியல் களம் என்பது இரு முன்னணி நடிகர்களான விஜய் மற்றும் தனுஷ் இடையேயான நேரடிப் போட்டியாக மாறுவதற்கே அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன.

2031-ல் புதிய கூட்டணி:

விஜய்யின் வருகை மற்றும் தனுஷின் அரசியல் நுழைவு ஆகியவை திராவிடக் கட்சிகளின் அடித்தளத்தை அசைக்கும் என்பதால், வரும் 2031-ம் ஆண்டு தேர்தலில் திமுக மற்றும் அதிமுக இணைந்து கூட்டணி அமைக்கும் நிலைக்குத் தள்ளப்படலாம்.

ஜாதக ஆய்வு மற்றும் யோகம்:

நடிகர் தனுஷின் ஜாதகத்தை நேரடியாகத் தான் ஆய்வு செய்துள்ளதாகக் குறிப்பிட்ட ஜோதிடர் ரிக்கி ராதன், அவரது ஜாதகத்தில் அரசியலில் மிகப்பெரிய உயரத்தை எட்டுவதற்கான உன்னதமான யோகம் மிக வலுவாக உள்ளது என்று தெரிவித்துள்ளார். இருப்பினும், இந்த யோகங்கள் சாதகமாக இருந்தாலும், தீவிர அரசியலில் இறங்குவது குறித்த இறுதி முடிவை எடுக்க வேண்டியது நடிகர் தனுஷின் தனிப்பட்ட விருப்பம் மட்டுமே என்றும் அவர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.

நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகம் அரசியல் களம் கண்டுள்ள நிலையில், தனுஷ் குறித்து ஜோதிடர் கணித்துள்ள இந்தத் தகவல் சமூக வலைதளங்களிலும் அரசியல் வட்டாரங்களிலும் பரவலான விவாதத்தை உருவாக்கியுள்ளது.

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Maalai Malar
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