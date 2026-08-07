ஆகஸ்ட் 28-ல் வெளியாகிறது கவின், நயன்தாராவின் ‘ஹாய்’!

விஷ்ணு எடவன் இயக்கத்தில் கவின், நயன்தாரா முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ள காதல் திரைப்படம் ஹாய், ஆகஸ்ட் 28ம் தேதி வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது.
படத்தைத் தயாரித்துள்ள செவன் ஸ்கிரீன் ஸ்டுடியோஸ், கவின், நயன்தாரா இணைந்து ரிலீஸ் தேதியை அறிவிக்கும் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டு ரிலீஸை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
இப்படம் முதலில் ஆக.14ம் தேதி வெளியாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ், விஷாலின் மகுடம் உள்ளிட்ட படங்களின் வெளியீட்டைத் தொடர்ந்து ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
அதனைத்தொடர்ந்து தற்போது ஆகஸ்ட் 28 அன்று வெளியிட முடிவு செய்துள்ளனர்.
ஜீ ஸ்டுடியோஸ், தி ரவுடி பிக்சர்ஸ் மற்றும் செவன் ஸ்கிரீன் ஸ்டுடியோஸ் இணைந்து தயாரித்துள்ள இப்படத்திற்கு U/A சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது. படத்திற்கு ஜென் மார்ட்டின் இசையமைத்துள்ளார்.
படத்தில் கவின், நயன்தாராவுடன் இணைந்து மறைந்த இயக்குநர் பாக்யராஜ், பிரபு, ராதிகா, சத்யன், ஆதித்யா கதிர் மற்றும் குரேஷி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.
இந்தப் படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமாகும் விஷ்ணு எடவன், பிரபல இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜின் 'கைதி', 'மாஸ்டர்' மற்றும் 'விக்ரம்' உள்ளிட்ட பல படங்களில் இணை இயக்குநராகப் பணியாற்றியுள்ளார்.