சினிமா செய்திகள்

அனிருத் குரலில் 'Hi' படத்தின் 'ரசகுல்லா' பாடலின் ப்ரோமோ வெளியானது!

'Hi' திரைப்படம் ஆகஸ்ட் 14 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும்.
Hi Movie Second Single Update
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இயக்குனர் விஷ்ணு எடவன் இயக்கத்தில், 'லேடி சூப்பர் ஸ்டார்' நயன்தாரா மற்றும் வளர்ந்து வரும் இளம் நடிகர் கவின் முதன்முறையாக ஜோடி சேர்ந்து நடித்து வரும் திரைப்படம் 'Hi'.

ரவுடி பிக்சர்ஸ் மற்றும் 7 ஸ்கிரீன் ஸ்டுடியோஸ் நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரிக்கும் இந்த திரைப்படத்திற்கு ஜென் மார்ட்டின் இசையமைத்துள்ளார்.

ஏற்கனவே வெளியான இந்த படத்தின் முதல் பாடல் ஜிவி பிரகாஷ் குரலில் வெளியான ' கண்ணக்குழியா' மெலடி பாடல் ரசிகர்களிடம் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்ற நிலையில், தற்போது இரண்டாவது சிங்கிள் பாடலின் அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.

'ரசகுல்லா' ப்ரோமோ:

'Hi' திரைப்படத்தின் இரண்டாவது பாடலான 'ரசகுல்லா' பாடலின் ப்ரோமோ வீடியோ இன்று வெளியாகியுள்ளது. இப்பாடலை பிரபல இசையமைப்பாளரும் பாடகருமான அனிருத் ரவிச்சந்தர் தனது துள்ளலான குரலில் பாடியுள்ளார்.

ப்ரோமோ வீடியோவின் இறுதியில், இப்பாடல் நாளை வெளியாகும் என்று அப்படக்குழுவினர் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளனர்.

புதிய ஜோடி..

நயன்தாரா - கவின் ஆகியோர் முற்றிலும் புதிய காம்பினேஷனில் உருவாகி வரும் இந்த திரைப்படம் ஆகஸ்ட் 14 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

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