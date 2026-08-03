சூர்யா ரசிகர்களுக்கு இந்த படம் ஒரு பெரிய விருந்து- ஜி.வி.பிரகாஷ்

நான் மிகவும் நினைவுகூரும் பாடலாசிரியர் யார் என்று கேட்டால், எனது முதல் 50 படங்களுக்குப் பாடல் எழுதிய மறைந்த நா. முத்துகுமார் சாரைத்தான் சொல்வேன் என்றார்.
வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில் நடிகர் சூர்யா நடித்துள்ள 'விஸ்வநாத் & சன்ஸ்' திரைப்படம் வருகிற 14-ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. இதனை முன்னிட்டு, இப்படத்தின் பிரமாண்ட இசை வெளியீட்டு விழா நேற்று கோவையில் நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் சூர்யா, இயக்குநர் வெங்கி அட்லூரி, இசையமைப்பாளர் ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் உள்ளிட்ட படக்குழுவினர் கலந்து கொண்டனர்.
விழாவில் இசையமைப்பாளர் ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் பேசியதாவது:-
"'விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்' எனக்கு மிகவும் ஸ்பெஷலான படம். 'சூரரைப் போற்று' திரைப்படத்திற்குப் பிறகு நானும் சூர்யா சாரும் மீண்டும் இணைந்துள்ளோம். 'சூரரைப் போற்று' எங்கள் இருவருக்குமே லக்கியான படம், அதுதான் எங்கள் இருவருக்கும் முதல் தேசிய விருதைப் பெற்றுத் தந்தது. மேலும், அந்த காலகட்டத்தில் சூர்யா சார் எனக்குத் தனிப்பட்ட முறையில் அளித்த ஆதரவை என்னால் ஒருபோதும் மறக்க முடியாது.
இத்தனை வருடங்களுக்குப் பிறகும் சூர்யா சார் மக்களுக்கு மிகப்பெரிய உத்வேகமாக இருக்கிறார். அவரைப் போன்றவர்கள்தான் எனக்கும் உத்வேகம் அளிக்கிறார்கள். இந்த படத்தில் அவர் மிகச்சிறந்த நடிப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்; கதாபாத்திரத்திற்குத் தேவையான உணர்ச்சியையும் வசீகரத்தையும் தந்துள்ளார்."
"இப்படம் ஒரு இதமான, மனதிற்கு மகிழ்ச்சி தரும் குடும்பப் பொழுதுபோக்குத் திரைப்படமாக உருவாகியுள்ளது. சூர்யா சாரின் ரசிகர்களுக்கு இது நிச்சயம் ஒரு பெரிய விருந்தாக அமையும். ரசிகர்கள் நீண்ட காலமாக எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்த ஒரு அதிரடிப் பாடல் இதில் உள்ளது. புதிதாக வெளியிடப்பட்டுள்ள இந்த அதிரடிப் பாடல் ஒவ்வொரு சூர்யா ரசிகருக்கும் அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது."
"திரையுலகில் இருபது ஆண்டுகளை நிறைவு செய்திருந்தாலும், ஒவ்வொரு படத்தையும் ஒரு புதுமுகத்தின் மனநிலையுடன்தான் அணுகுகிறேன். நான் எப்போதும் எனது முதல் படத்தில் பணியாற்றுவது போலவே உணர்கிறேன், அதுவே சிறந்த மனநிலை. ஒவ்வொரு படமும் ஒரு சோதனை, ஒவ்வொரு படமும் எனது அறிமுகம் என்றுதான் கருதுகிறேன். ஒரு படம் முடிந்தவுடன் கடந்தகால சாதனைகளைப் பற்றிச் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்காமல், அடுத்த கட்டத்திற்குச் செல்வதையே விரும்புகிறேன். அதுவே என்னை நானே புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கான ஒரே வழி."
"நான் மிகவும் நினைவுகூரும் பாடலாசிரியர் யார் என்று கேட்டால், எனது முதல் 50 படங்களுக்குப் பாடல் எழுதிய மறைந்த நா. முத்துகுமார் சாரைத்தான் சொல்வேன். நான் எப்போதும் அவரை நினைத்து ஏங்குகிறேன். முத்துகுமார் சார், நீங்கள் எங்கிருந்தாலும் உங்கள் குரலையும் பாடல் வரிகளையும் நான் விரும்புகிறேன். நீங்கள் என்றும் என் நினைவில் இருப்பீர்கள்.
அதேபோல், படைப்பு ரீதியாக எனக்கு சவால் விடும் பாடகர்களில் சங்கர் மகாதேவன் முக்கியமானவர். 'வெயில்' படத்தில் இடம்பெற்ற 'உருகுதே மருகுதே' பாடலை அவர் மிக இயல்பாகப் பாடிய விதம், ஒரு கலைஞராக என்னை வியக்க வைத்தது. அவர் மிகச் சிறந்தவர்களில் ஒருவர்."
"எனது இசை ஆசான் யார் என்று கேட்டால் சற்றும் தயங்காமல் ஏ.ஆர். ரஹ்மான் சார் என்றுதான் கூறுவேன். அவரிடம் உதவியாளராக இருந்த நாட்களையும், அவரிடமிருந்து தொடர்ந்து பெற்றுவரும் ஊக்கத்தையும் பெருமையுடன் நினைவுகூர்கிறேன். நான் எப்போது விருது வென்றாலும், அவர்தான் முதலில் எனக்கு வாழ்த்துத் தெரிவிப்பார். ரஹ்மான் சார் போன்ற ஒரு குருவும் வழிகாட்டியும் என்னை ஊக்குவிக்கும்போது, அது வேறு எதையும் விட எனக்குக் கிடைத்த மிகப்பெரிய விருது" என்று ஜி.வி.பிரகாஷ் நெகிழ்ச்சியுடன் பேசினார்.