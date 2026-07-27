சினிமா செய்திகள்

காதல் மெலடியில் ஜி.வி.பிரகாஷ்-கயாடு லோஹர்! 'இம்மார்டல்' படத்தின் 'She Is My' பாடல் வெளியானது!

முன்னதாக வெளியான 'லவ்வு லவ்வு காட்டேரி' என்ற குத்துப் பாடல் பெரும் வரவேற்பை பெற்றிருந்தது.
காதல் மெலடியில் ஜி.வி.பிரகாஷ்-கயாடு லோஹர்! 'இம்மார்டல்' படத்தின் 'She Is My' பாடல் வெளியானது!
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அறிமுக இயக்குநர் மாரியப்பன் சின்னா இயக்கத்தில், ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் மற்றும் கயாடு லோஹர் கூட்டணியில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகி வரும் 'இம்மார்டல்' திரைப்படத்தின் 'She Is My' எனும் இரண்டாவது சிங்கிள் பாடல் வெளியாகி சமூக வலைதளங்களில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.

இதமான ரொமான்டிக் மெலடி:

முன்னதாக வெளியான 'லவ்வு லவ்வு காட்டேரி' என்ற குத்துப் பாடலைத் தொடர்ந்து, தற்போது வெளியாகியுள்ள 'She Is My' பாடல் முற்றிலும் காதலைக் மையமாகக் கொண்ட இதமான லவ் மெலடி பாடலாக உருவாகியுள்ளது. சாம் சி.எஸ்-இன் மெல்லிசையான இசையும், ஜி.வி.பிரகாஷ் கயாடு லோஹரின் கெமிஸ்ட்ரியும் ரசிகர்களைக் கவர்ந்து வருகிறது.

பான்-இந்தியா ரிலீஸ்:

அருண்குமார் தனசேகரன் பிரம்மாண்டமாகத் தயாரிக்கும் இத்திரைப்படம், தமிழ், இந்தி, தெலுங்கு, கன்னடம் மற்றும் மலையாளம் ஆகிய 5 மொழிகளில் பான்-இந்தியா திரைப்படமாக வெளியாகவுள்ளது. இப்படத்தின் ஆடியோ உரிமையைத் பிரபல நிறுவனமான 'திங்க் மியூசிக்' கைப்பற்றியுள்ளது.

ஒரு நவீன அப்பார்ட்மெண்ட்டில் நடக்கும் வித்தியாசமான ஹாரர்-த்ரில்லர் மற்றும் ரொமான்ஸ் பாணியிலான கதைக் களத்தில் உருவாகியுள்ள இப்படத்தின் டீசர் ஏற்கெனவே வெளியாகி மக்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு பணிகள் அனைத்தும் முழுமையாக நிறைவடைந்து, தற்போது இறுதிக்கட்டப் பின் தயாரிப்புப் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. 'இம்மார்டல்' திரைப்படம் வரும் செப்டம்பர் மாதம் திரையரங்குகளில் பிரம்மாண்டமாக வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சாம் சி.எஸ் இசையில் உருவாகியுள்ள இந்த ரொமான்டிக் பாடல், தற்போது யூடியூப் மற்றும் இசைத்தளங்களில் இளைஞர்கள் மத்தியில் அதிகம் பகிரப்பட்டு ட்ரெண்டாகி வருகிறது.

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Maalai Malar
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