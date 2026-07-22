சினிமா உலகில் மீண்டும் அதிகரிக்கும் பிரமாண்ட படங்களின் ஆதிக்கம்!

பெரிய பட்ஜெட் படங்கள் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ள நிலையில், முன்னணி நடிகர்களுக்கிடையேயான போட்டியும் அதிகரித்துள்ளது.
சினிமா என்றாலே ரசிகர்களுக்கு முதலில் நினைவுக்கு வருவது கதை, கதாபாத்திரங்கள், பாடல்கள், ஆக்ஷன் காட்சிகள் என பல விஷயங்கள். ஆனால் கடந்த சில ஆண்டுகளாக சினிமாவின் முகமே மாறிவிட்டது. ஒரு படம் வெற்றி பெற நல்ல கதை மட்டும் போதாது; அந்தக் கதையை எந்த அளவுக்கு பிரமாண்டமாக ரசிகர்களுக்கு காட்டுகிறார்கள் என்பதும் முக்கியமாகி விட்டது. இதன் காரணமாகவே இந்திய திரையுலகில் மீண்டும் பெரிய பட்ஜெட் படங்களின் ஆதிக்கம் அதிகரித்து வருகிறது.
ஒரு காலத்தில் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், இந்தி என ஒவ்வொரு மொழி சினிமாவும் தனித்தனி ரசிகர் வட்டத்துக்குள் இயங்கி வந்தது. ஆனால் இப்போது அந்த எல்லைகள் அனைத்தும் மெல்ல மெல்ல மறைந்து வருகின்றன. ஒரு மொழியில் உருவாகும் படம், ஒரே நேரத்தில் இந்தியா முழுவதும் பேசப்படும் அளவுக்கு வளர்ந்துள்ளது. குறிப்பாக பான் இந்தியா படங்களின் வெற்றி, தயாரிப்பாளர்களுக்கும் இயக்குநர்களுக்கும் புதிய நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வரலாற்று சம்பவங்கள் மற்றும் புராணக் கதைகளை மையமாகக் கொண்ட படங்களின் மீதான ஆர்வமும் மீண்டும் அதிகரித்துள்ளது. இதற்கு முக்கிய காரணம், அந்தக் கதைகளை நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் புதிய தலைமுறைக்கு ஏற்ற வகையில் சொல்லும் முயற்சிகள்தான்.
‘பான் இந்தியா' என்ற வார்த்தை சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ரசிகர்களுக்கு புதிதாக இருந்தது. ஆனால் தற்போது அது சினிமா உலகில் ஒரு சாதாரண நடைமுறையாக மாறிவிட்டது.
ஒரு படம் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், இந்தி என பல மொழிகளில் ஒரே நேரத்தில் வெளியாகிறது. இதனால் நடிகர்களின் புகழும் எல்லை தாண்டி செல்கிறது. குறிப்பாக தென்னிந்திய நடிகர்கள் பலர் தற்போது இந்திய அளவில் மிகப்பெரிய ரசிகர் பட்டாளத்தை உருவாக்கியுள்ளனர்.
பெரிய பட்ஜெட் படங்கள் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ள நிலையில், முன்னணி நடிகர்களுக்கிடையேயான போட்டியும் அதிகரித்துள்ளது. ஒவ்வொரு நடிகரும் தங்களது முந்தைய படங்களை விட அடுத்த படம் இன்னும் பிரமாண்டமாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றனர்.
இதனால் ஆக்ஷன் காட்சிகள், கதாபாத்திர தோற்றம், படப்பிடிப்பு இடங்கள் என அனைத்திலும் புதிய முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. ஒரு நடிகரின் படத்தை விட மற்றொரு நடிகரின் படம் இன்னும் பெரிய அளவில் இருக்க வேண்டும் என்ற போட்டி, ரசிகர்களுக்கு மிகப்பெரிய விருந்தாக அமைந்துள்ளது.