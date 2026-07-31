ராயன் படத்திற்கு தேசிய விருது வழங்கப்பட்ட சர்ச்சை: கடின உழைப்பை நினைவு கூர வேண்டும் - டி. இமான்

சமீபத்தில் 72வது தேசிய விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டதில் இருந்து, ராயன் படத்திற்கான சர்ச்சை இணையத்தில் தொடர்ந்து வருகிறது.
மேலும் தேசிய திரைப்பட விருது அறிவிப்புகள், சினிமா ஆர்வலர்கள் மற்றும் திரைப்படப் பார்வையாளர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
இந்த பட்டியலில் சிறந்த படங்களே விருதிற்கு தகுதியானவை என்றும் திரைப்பட ரசிகர்கள் சமூக வலைதளத்தில் கருத்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்த விவாதங்களில் மெய்யழகன், அமரன் மற்றும் மகாராஜா போன்ற படங்கள் அடிக்கடி சினிமா ரசிகர்களால் குறிப்பிடப்பட்டு வருகின்றன.
இதையடுத்து பிரபல இசையமைப்பாளர் டி. இமான், தற்போது இந்த சர்ச்சைக்கு தனது கருத்துகளை பகிர்ந்துள்ளார்.
இதுகுறித்து பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் பேசிய அவர், “இந்த விருது ஒட்டுமொத்த பிராந்தியத்திற்கும் ஒரு பெருமைக்குரிய தருணம். தேசிய அங்கீகாரம் என்பது ஒரு கூட்டு சாதனையை பிரதிபலிக்கிறது.
திரைப்பட விருதுகள் குறித்த பொதுமக்களின் கருத்துக்கள் எப்போதும் மாறுபடும் என்பதை நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன். இருப்பினும், ஒரு கலைஞரின் முழுமையான இத்தனை ஆண்டுகால சினிமா பயணத்தைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
மேலும் இதுபோன்ற சாதனைகளுக்கு பின்னால் உள்ள கடின உழைப்பையும் நீண்ட பயணத்தையும் நாம் நினைவு கூர வேண்டும். தொடர்ச்சியான முயற்சி காலப்போக்கில் பலன்களைத் தரும்” என்று அவர் கூறினார்.
இதையடுத்து மற்ற துறையை சார்ந்த கலைஞர்களும் நடிகர் தனுஷிற்கு வழங்கப்பட்ட தேசிய விருதுக்கு ஆதரவு அளித்துள்ளனர்.
நடன அமைப்பாளர் கலா மாஸ்டர், ராயனின் இயக்கத்தைப் பாராட்டினார். மேலும், சமீபத்திய திட்டங்களில் அவரது நடிப்புத் தரத்தையும் அவர் பாராட்டினார்.
சமீபத்தில் நடைபெற்ற தனுஷின் பிறந்தநாள் கொண்டாட்ட நலத்திட்ட நிகழ்ச்சியின் போது, நடிகர் தனுஷும் இதே போன்ற கருத்தைத் தெரிவித்தார்.
அந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய தனுஷ், “ராயன் வெளியான வருடத்தில், அதைவிடச் சிறந்த படங்கள் நிச்சயமாக இருந்தன. அந்தப் படங்களின் ரசிகர்கள் தங்கள் அன்பை வெளிப்படுத்தினர். நான் அவர்களை முழுமையாக மதிக்கிறேன்” என்று அவர் பகிர்ந்துகொண்டார்.