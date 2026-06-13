13-வது ஆண்டில் கால்பதிக்கும் BTS: ஆர்மி நெஞ்சங்களை ஆளும் 13 பாடல்களுடன் கொண்டாட்டம்!

உலகப் புகழ்பெற்ற கே-பாப் இசைக்குழுவான பிடிஎஸ், தங்களது 13-வது ஆண்டுத் தொடக்க விழாவை இன்று மிகக் கோலாகலமாகக் கொண்டாடி வருகிறது. இன்று 'No More Dream' என்ற பாடலின் மூலம் அறிமுகமான இந்த 7 பேர் கொண்ட குழு, இன்று உலக இசையுலகின் அசைக்க முடியாத சக்தியாக உருவெடுத்துள்ளது.
தங்களது கட்டாய ராணுவப் பயிற்சியை வெற்றிகரமாக முடித்துவிட்டு, இந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் 'ARIRANG' என்ற மெகா ஹிட் ஆல்பம் மூலம் ஒட்டுமொத்தமாக மீண்டும் இணைந்த BTS, தற்போது தங்களது 13 ஆண்டுகால சாதனையை உலகெங்கும் உள்ள தங்களது 'ஆர்மி' ரசிகர்களுடன் பகிர்ந்து வருகிறது. இதைக் கொண்டாடும் விதமாக, ரசிகர்களின் இதயங்களை எப்போதும் ஆக்கிரமித்துள்ள முக்கியமான 13 பாடல்களின் பிளேலிஸ்ட் மற்றும் சிறப்பு அறிவிப்புகள் வெளியாகி இணையத்தை அதிரவைத்துள்ளன.
இவர்களது புதிய 'ARIRANG' ஆல்பத்தின் டைட்டில் டிராக். வாழ்க்கையின் சவால்களையும் தாண்டி முன்னேறுவதைப் பேசும் இப்பாடலை தங்களுக்கு மிகவும் பிடித்த பாடலாக சுகா குறிப்பிட்டுள்ளார். ரசிகர்களுடனான எமோஷனல் பிணைப்பை விவரிக்கும் பிடிஎஸ்-இன் எக்காலத்திற்குமான ஆகச்சிறந்த பாடல்கள். உலக பில்போர்டு தரவரிசைகளை தங்களுக்கு சாதகமாக மாற்றிய அதிஅதிரடி மற்றும் டிஸ்கோ-பாப் பாடல்களாக கொண்டாடி வருகின்றன.
இந்த 13-வது ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு ரசிகர்களுக்குப் பரிசாக "Come Over" என்ற புதிய டிஜிட்டல் சிங்கிள் பாடலை பிடிஎஸ் வெளியிட்டுள்ளது. சுகா தயாரிப்பில், ஆர்எம் மற்றும் ஜே-ஹோப் ஆகியோரின் பங்களிப்போடு உருவாகியுள்ள இப்பாடல், நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு ரசிகர்களை மீண்டும் சந்திக்கும் தங்களின் உண்மையான உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவதாக பிடிஎஸ் தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், தங்களின் 'ARIRANG' உலக சுற்றுப்பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக, கொரியாவின் பூசான் நகரில் பிரம்மாண்ட கச்சேரியை நடத்தி தங்களது 13-வது ஆண்டு கொண்டாட்டத்தின் உச்சத்தை பிடிஎஸ் எட்டியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.