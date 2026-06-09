வசூல் வேட்டையில் ஆக்ஷன் கிங்கின் Blast

ஏஜிஎஸ் என்டர்டெயின்மென்ட் கல்பாத்தி எஸ். அகோரம், கல்பாத்தி எஸ். கணேஷ், கல்பாத்தி எஸ். சுரேஷ் தயாரிப்பில் 'ஆக்ஷன் கிங்' அர்ஜுன், அபிராமி, பிரீத்தி முகுந்தன் நடித்துள்ள படம் ‘ப்ளாஸ்ட்’ (Blast).
குடும்பத்துடன் பார்த்து ரசிக்கக்கூடிய வகையில் உருவாகி உள்ள இப்படத்தை புதுமுக இயக்குநர் சுபாஷ் கே. ராஜ் இயக்கி உள்ளார். இவர் பிரதீப் ரங்கநாதனின் உதவி இயக்குநர் ஆவார். அருண் ராதாகிருஷ்ணன் ஒளிப்பதிவு செய்ய, பிரதீப் E ராகவ் படத்தொகுப்பை மேற்கொண்டுள்ளார். 'கே.ஜி.எஃப்' புகழ் இசையமைப்பாளர் ரவி பஸ்ரூர் இப்படத்திற்கு இசை அமைத்தன் மூலம் தமிழில் அறிமுகமாகி உள்ளார்.
இப்படத்தின் பாடல் மற்றும் டிரெய்லர் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை பெற்ற நிலையில் ‘ப்ளாஸ்ட்’ கடந்த மாதம் 28-ந்தேதி உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியானது. படம் வெளியானது முதல் நாளில் இருந்து ரசிகர்கள் இப்படத்திற்கு நல்ல வரவேற்பை அளித்து வருகின்றனர். இதனால் படம் வெளியான முதல் நாளில் இருந்து இதுவரை உலகளவில் 58 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலைக் கடந்துள்ளது.
ரூ. 18 கோடி பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்ட இப்படம் திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடி மாபெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.