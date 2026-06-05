சினிமா செய்திகள்

‘பாலன் தி பாய்’ டிரெய்லர் வெளியானது!

2026 கேன்ஸ் திரைப்பட விழாவில் வெளியிடப்பட்டு பாராட்டைப் பெற்றது.
‘பாலன் தி பாய்’ டிரெய்லர் வெளியானது!
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மஞ்சும்மல் பாய்ஸ் படத்தின் இயக்குநர் சிதம்பரம் எழுத்து மற்றும் இயக்கத்தில் புதிதாக உருவாகி உள்ளப் படம் பாலன் தி பாய். அடையாளத் தேடல், உயிர் பிழைத்தல் மற்றும் ஒரு தாய்-மகன் இடையேயான ஆழமான பிணைப்பு ஆகியவற்றை மையமாகக் கொண்டு எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்தப் படத்தை கேவிஎன் புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரித்துள்ளது.

இத்திரைப்படம் கேன்ஸ் சர்வதேச திரைப்பட விழாவின் திரையிடப்பட்டு பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது. இப்படம் மலையாளம் மட்டுமின்றி தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி, கன்னடம் என 5 மொழிகளில் ஜூன் 19ஆம் தேதி வெளியாக உள்ளது. இந்நிலையில் இப்படத்தின் டிரெய்லர் வெளியாகி உள்ளது.

டிரெய்லர்
Trailer
Chidambaram
சிதம்பரம்
Balan The Boy
பாலன் தி பாய்
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Maalai Malar
www.maalaimalar.com