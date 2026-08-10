சினிமா செய்திகள்

அருண் விஜய் - முத்தையா இணையும் புதிய படம்: ஆக.12-ல் தலைப்பு மற்றும் ஃபர்ஸ்ட் லுக் ரிலீஸ்!

தற்போது இப்படத்தின் முக்கிய ஆக்ஷன் காட்சிகளுக்கான படப்பிடிப்பு தென்காசி மற்றும் திருநெல்வேலி மாவட்டப் பகுதிகளில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.
அருண் விஜய்- முத்தையா
அருண் விஜய்- முத்தையா
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இயக்குநர் முத்தையா இயக்கத்தில் நடிகர் அருண் விஜய் முதன்முறையாக இணைந்துள்ள புதிய கிராமத்து அதிரடித் திரைப்படத்தின் தலைப்பு மற்றும் முதல் தோற்றம் வருகிற 12-ந்தேதி அன்று வெளியாக உள்ளது.

தமிழ் திரையுலகில் தனது வித்தியாசமான கதைத்தேர்வுகள் மற்றும் அதிரடி ஆக்ஷன் திரைப்படங்கள் மூலம் தனக்கென தனி ரசிகர் பட்டாளத்தை உருவாக்கியவர் நடிகர் அருண் விஜய். இவர் தற்போது தனது 38-வது திரைப்படத்தில் நடிக்கிறார்.

ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பு

இப்படத்தை 'கொம்பன்', 'விருமன்' உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமத்து பின்னணி கொண்ட ஹிட் படங்களை இயக்கிய இயக்குநர் முத்தையா இயக்குகிறார். அருண் விஜய் - முத்தையா கூட்டணியில் உருவாகும் முதல் படம் என்பதால், இத்திரைப்படத்தின் மீது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது.

முத்தையாவின் வழக்கமான கிராமத்து செண்டிமெண்ட் மற்றும் தெறிக்கும் அதிரடி சண்டைக்களப் பின்னணியில் இப்படம் தயார் செய்யப்படுகிறது. இக்கதைக்காகவும் சண்டைக் காட்சிகளுக்காகவும் நடிகர் அருண் விஜய் தனது உடலமைப்பை மிகவும் கட்டுமஸ்தான, மிரட்டலான தோற்றத்திற்கு மாற்றியுள்ளார்.

படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பு

இப்படத்தில் அருண் விஜய்க்கு ஜோடியாக நடிகை மிர்ணா நடிக்கிறார். ஜிப்ரான் இசையமைக்கும் இத்திரைப்படத்தை 'நேதாஜி ப்ரொடக்ஷன்ஸ்' சார்பில் சண்முகவேல் பாண்டியன் தயாரிக்கிறார்.

தற்போது இப்படத்தின் முக்கிய ஆக்ஷன் காட்சிகளுக்கான படப்பிடிப்பு தென்காசி மற்றும் திருநெல்வேலி மாவட்டப் பகுதிகளில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில், ரசிகர்களின் ஆவலைத் தூண்டும் வகையில் இப்படத்தின் தலைப்பு மற்றும் முதல் தோற்றம் வரும் 12-ஆம் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

Arun vijay
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