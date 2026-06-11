ஏ.ஆர்.முருகதாஸின் அடுத்த அதிரடிப் படம்: STR விலகியதால் புதிய இளம் ஹீரோவுடன் கூட்டணி!

பாலிவுட்டில் சல்மான் கானின் ‘சிக்கந்தர்’ மற்றும் தமிழில் சிவகார்த்திகேயனின் ‘மதராசி’ ஆகிய பெரிய படங்களைத் தொடர்ந்து, தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி இயக்குனர் ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் தனது அடுத்த அதிரடி கமர்ஷியல் படத்திற்கான வேலைகளில் தீவிரமாக இறங்கியுள்ளார்.
முதலில் நடிகர் சிலம்பரசனுக்காக உருவாக்கப்பட்ட இந்தக் கதையில், தற்போது சில முக்கிய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதாகத் கோலிவுட் வட்டாரத்தில் புதிய தகவல் பரவி வருகிறது. ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் இந்த ஆக்ஷன் கதையை முதலில் நடிகர் சிம்புவை மனதில் வைத்தே உருவாக்கினார். ஆனால், சிம்பு தற்போது அடுத்தடுத்து பல படங்களில் கமிட் ஆகி பிஸியாக இருப்பதால், கால்ஷீட் பற்றாக்குறை காரணமாக இந்த வாய்ப்பு கைநழுவியுள்ளது. சிம்பு விலகியதை அடுத்து, வளர்ந்து வரும் ஒரு புதிய இளம் திறமையான ஹீரோவை வைத்து இந்த அதிரடி கமர்ஷியல் ஆக்ஷன் படத்தை இயக்க முருகதாஸ் திட்டமிட்டுள்ளார்.
சிம்புவுக்கு தற்போது மற்றொரு பிரம்மாண்ட படம் காத்திருக்கிறது. பாலிவுட்டின் முன்னணி தயாரிப்பு நிறுவனம் தயாரிக்கும் ‘கொரில்லா’ அடிப்படையிலான ஒரு புதிய படத்தில் அவர் நடிக்கவுள்ளார். இந்த கொரில்லா படத்திற்கான அதிகாரப்பூர்வ அரசு அனுமதிகள் பெற நீண்ட காலம் தேவைப்படுவதால், இதன் பிரம்மாண்ட முன்-தயாரிப்பு பணிகள் தற்போது விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகின்றன. எனவே, சிம்பு முதலில் இந்த பிரம்மாண்ட படத்தில் கவனம் செலுத்த உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
'மதராசி' படத்திற்குப் பிறகு ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் இயக்கும் இந்த கமர்ஷியல் ஆக்ஷன் என்டர்டெய்னர் திரைப்படத்தில் நடிக்கப்போகும் அந்த 'வளர்ந்து வரும் இளம் ஹீரோ' யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே தற்போதே எகிறத் தொடங்கியுள்ளது. இதுகுறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு மற்றும் படத்தின் தலைப்பு உள்ளிட்ட விவரங்கள் விரைவில் தயாரிப்புத் தரப்பில் இருந்து வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.