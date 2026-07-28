தனுஷ் நடிக்கும் 'OM' படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் வெளியானது!

நடிகர் தனுஷ் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, அவர் நடிப்பில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகி வரும் ‘OM – Chapter 1: Udhiram – The Blood Wood’ திரைப்படத்தின் முதல் சிங்கிள் பாடலான ‘அலாகா லூவா’ இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த அதிரடியான லிரிக்கல் வீடியோ வெளியான சில நிமிடங்களிலேயே இணையதளங்களை அதிரவைத்து, ரசிகர்களிடையே மிகப்பெரிய கொண்டாட்டத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
'அமரன்' திரைப்படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றிக்குப் பிறகு, இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இத்திரைப்படத்தின் கதை மற்றும் திரைக்கதையை எழுதி இயக்குகிறார்.
பான்-இந்தியத் திரைப்படமாக உருவாகும் இத்திரைப்படத்தில் தனுஷுடன் இணைந்து மலையாள சூப்பர் ஸ்டார் மம்மூட்டி, முன்னணி நடிகைகளான சாய் பல்லவி, ஸ்ரீலீலா ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர்.
வொண்டர்பார் ஃபிலிம்ஸ் சார்பில் தனுஷ், ஷ்ரத்தா அகர்வால், அஸ்மத் ஜக்மாக் ஆகியோர் இணைந்து இப்படத்தைப் பிரம்மாண்டமாகத் தயாரிக்கின்றனர்.
சமீபத்தில் 'கட்சி சேரா' பாடல் மூலம் உலகளவில் ட்ரெண்டான இளம் இசையமைப்பாளர் சாய் அபியங்கர் இப்பாடலை இசையமைத்து, தனது சொந்தக் குரலில் பாடியுள்ளார். துள்ளலான இந்த மாஸ் பாடலுக்குப் பிரபல பாடலாசிரியர் ரோகேஷ் வரிகளை எழுதியுள்ளார்.
பாடலுக்குத் தனித்துவமான ஒலியைக் கொடுக்க 'புத்தர் கலைக்குழு' மற்றும் 'யங்கா ரிதம்ஸ்' இணைந்து நேரடிப் பறை மற்றும் பெர்குஷன் வாத்தியங்களை வாசித்துள்ளனர்.
கடாகா சோரல் குழுவினரின் பின்னணிக் குரல்களும் பாடலை வேறொரு தளத்திற்கு எடுத்துச் சென்றுள்ளன. தனுஷின் அதிரடி நடன அசைவுகளுக்குப் பிரபல நடன இயக்குநர் சாண்டி மாஸ்டர் நடன இயக்கம் செய்துள்ளார்.
இப்படத்திற்கு எழில் அரசு கே ஒளிப்பதிவு செய்ய, ஆர். கலைவாணன் படத்தொகுப்பு பணிகளை மேற்கொள்கிறார். படத்தின் சண்டைக் காட்சிகளைச் சர்வதேச அளவில் புகழ்பெற்ற மாஸ்டர்களான யானிக் பென், கேச்சா ஆகியோர் வடிவமைத்துள்ளனர்.
தனுஷின் பிறந்தநாள் பரிசாக வெளியாகியுள்ள இந்த 'அலாகா லூவா' பாடல், தற்போது அனைத்து ஆடியோ தளங்களிலும் மற்றும் யூடியூபிலும் வெளியாகி சாதனை படைத்து வருகிறது.
இத்திரைப்படம் அக்டோபர் 16 அன்று உலகமெங்கும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.