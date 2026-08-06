வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி: அமெரிக்க தொழிலதிபருடன் நடிகை ஜியா சங்கருக்கு நிச்சயதார்த்தம்!

'காதல் ரீசெட் ரிப்பீட்' மற்றும் ரிதேஷ் தேஷ்முக்குடன் மராத்தி மொழியில் 'வேத்' ஆகிய படங்களில் நடித்துப் பிரபலமான முன்னணி தொலைக்காட்சி நடிகை ஜியா சங்கர், தனக்கு நிச்சயதார்த்தம் முடிந்துவிட்டதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.
நீண்ட நாட்களாக ரகசியமாக வைக்கப்பட்டிருந்த அவரது காதலரின் அடையாளத்தையும் அவர் ரசிகர்களுக்கு வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த தொழிலதிபரான கரண் தனக் என்பவரை ஜியா சங்கர் காதலித்து வந்தார்.
நீண்ட தூரக் காதலாக இருந்த இவர்களின் காதலை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் வகையில், கடல் பின்னணியில் அமைந்த ஒரு அழகான பூங்காவில் கரண் தனது காதலை ஜியாவிடம் மோதிரம் மாற்றித் தெரிவித்துள்ளார்.
கரண் தன் கைகளைப் பிடித்துக் காதலைச் சொன்ன அந்த நெகிழ்ச்சியான தருணத்தில் ஜியா சங்கர் ஆனந்தக் கண்ணீர் விட்டு அழுதுள்ளார். இந்த அழகான புகைப்படங்களை ஜியா தனது சமூக வலைத்தள பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.
நிச்சயதார்த்தப் புகைப்படங்களை பகிர்ந்து ஜியா சங்கர் பதிவிட்டதாவது:
"ஒருவேளை அது உண்மையாகத்தான் இருக்கும் - நாம் சற்றும் எதிர்பாராத நேரத்தில்தான் காதல் நம்மைத் தேடி வருகிறது; ஆனால் இந்தக் காலகட்டத்தில் கடவுள் என் பொறுமையை மிகவும் சோதித்தார். இது எளிதானதாக இருக்கவில்லை, ஆனாலும் ஏனோ அது இயல்பாகவே அமைந்தது.
ஆயிரக்கணக்கான மைல்களுக்கு அப்பால் நீ இருந்தபோதிலும், உன்னுடனான ஒவ்வொரு உரையாடலும் எனக்கு ஒரு 'வீட்டில்' இருக்கும் உணர்வைத் தந்தது. இந்தப் பயணம் எளிதானதாக இருக்கவில்லை, ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் ஒருவரையொருவர் தேர்ந்தெடுத்துக்கொண்டோம்.
என் வாழ்நாள் முழுவதும் நான் ஏங்கியிருந்த அந்த அன்பை நீ எனக்குக் காட்டினாய். என் மிகக் கடினமான நாட்களிலும் என்னைச் சிரிக்க வைத்தாய்.
விமான நிலையத்தில் நாம் விடைபெறும்போதெல்லாம், உன் இதயம் ஆயிரம் துண்டுகளாக உடைவது போல என்னை இன்னும் சற்று இறுக்கமாக அணைத்துக்கொண்டாய்.
உலகின் எந்த மூலையில் நாம் இருந்தாலும், 'வீடு' என்பது ஒரு இடமாக இருக்கவில்லை; அது எப்போதும் நீயாகவே இருந்தாய். என் குறும்புக்காரன், என் சிறந்த நண்பன், என் ABCD-யே... உன்னுடன் வாழ்க்கை ஒரு சாகசப் பயணம் போல இருக்கிறது; அது எனக்கு மிகவும் பிடித்தமான ஒரு காதல்-நகைச்சுவைத் திரைப்படத்தைப் போலவே அமைந்துள்ளது.
உன்னுடன் என் வாழ்நாள் முழுவதையும் கழிக்கவும், நீ என் மீது காட்டிய அதே அன்புடன் மீதமுள்ள என் வாழ்க்கையை உன்னை நேசித்து வாழவும் ஆவலாகக் காத்திருக்கிறேன். நான் உன்னை நேசிக்கிறேன், காரன்" என்று உருக்கமாக தனது காதலை பதிவிட்டுள்ளார்.
'பிக்பாஸ் ஓ.டி.டி-2' நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற போது, சக போட்டியாளரான அபிஷேக் மல்ஹானுடன் ஜியா சங்கர் காதலில் இருப்பதாகத் தொடர்ந்து சமூக வலைத்தளங்களில் வதந்திகள் பரவி வந்தன.
முன்னதாகவே, "2025-ஆம் ஆண்டோடு பொய் வதந்திகளை விட்டுவிடுவோம்" என ஜியா இதற்கு மறுப்புத் தெரிவித்திருந்தார். தற்போது தனது நிஜக் காதலரான கரணை அதிகாரப்பூர்வமாக உலகிற்கு அறிமுகம் செய்து, மோதிரத்தை ரசிகர்களுக்குக் காட்டியதன் மூலம் அனைத்து வதந்திகளுக்கும் அவர் முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.
இவர்களின் இந்த மகிழ்ச்சியான அறிவிப்பைத் தொடர்ந்து, திரை உலகினரும் ரசிகர்களும் இந்த புதிய தம்பதிகளுக்கு தங்களது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.