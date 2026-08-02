லோகேஷ் கனகராஜ்-அல்லு அர்ஜுன் கூட்டணியின் 'AA23': இதுவரை பார்த்திராத புதிய தோற்றத்தில் அல்லு அர்ஜுன்!

தென்னிந்திய திரையுலகின் முன்னணி இயக்குநரான லோகேஷ் கனகராஜ் மற்றும் பான்-இந்திய நட்சத்திரமான அல்லு அர்ஜுன் இணைப்பில் உருவாகி வரும் திரைப்படம் 'AA23'. பிரம்மாண்டமாகத் தயாராகி வரும் இப்படத்தில், அல்லு அர்ஜுன் இதுவரை ரசிகர்கள் பார்த்திராத முற்றிலும் மாறுபட்ட புதிய அவதாரத்தில் நடிக்கவுள்ளதாகப் படக்குழுவுக்கு நெருக்கமான வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
லோகேஷ் கனகராஜுடன் மீண்டும் கைகோர்க்கும் 'அனிருத் ரவிச்சந்தர்' இப்படத்திற்கு இசையமைக்கிறார் இப்படத்தைப் பிரம்மாண்டமான வரவு செலவுத் திட்டத்தில் 'மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ்' நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.
அல்லு அர்ஜுனும் இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜும் இணைந்து கதாபாத்திரத்தின் தோற்றத்தை வடிவமைக்கப் பல மாதங்களாக தீவிர ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டு வந்துள்ளனர். முந்தைய படங்களின் சாயல் எதுவுமின்றி, பார்வையாளர்களுக்கு முற்றிலும் புதிய அனுபவத்தைத் தரும் வகையில் இந்த லுக் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
இது அல்லு அர்ஜுனின் திரைப்பயணத்திலேயே மிகவும் 'ஐகானிக்' ஆன தோற்றமாக மாறும்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கதையின் தன்மைக்கும் கதாபாத்திரத்தின் பண்புகளுக்கும் ஏற்ப இந்த பிரத்யேக மேக்-ஓவர் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
லோகேஷ் கனகராஜின் 'கைதி' திரைப்படத்தைப் போல, இப்படத்திலும் வழக்கமான கதாநாயகி அல்லது காதல் காட்சிகள் இல்லாமல், முழுக்க முழுக்க ஆக்சன் மற்றும் கதைக்களத்தை மட்டுமே மையமாகக் கொண்டு படம் உருவாகவுள்ளதாகக் கோலிவுட் வட்டாரங்களில் பேசப்படுகிறது. இப்படத்திற்கான கதை மற்றும் திரைக்கதை அமைக்கும் பணிகள் பிரபல எழுத்தாளர் மற்றும் இயக்குநர் ரத்னகுமார் குழுவினரால் ஏற்கனவே தொடங்கப்பட்டு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.
சமீபத்தில் அட்லீ இயக்கத்தில் அல்லு அர்ஜுன் நடிக்கும் 'ராக்கா' படத்தின் போஸ்டர் வெளியாகி பெரும் வரவேற்பைப் பெற்ற நிலையில், தற்போது 'AA23' படத்தின் இந்த மாஸ் லுக் அப்டேட் சினிமா ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பை மேலும் அதிகரிக்கச் செய்துள்ளது. படத்தின் தலைப்பு மற்றும் ஃபர்ஸ்ட் லுக் விரைவில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.