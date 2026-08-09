அமெரிக்கா துணை இல்லாமல் Q9 ஆடி காரை உற்பத்தி செய்திருக்க முடியாது: Audi CEO

பிரபல கார் உற்பத்தி நிறுவனமான ஆடி நிறுவனம், தற்போது பேட்டரி-மின்சார வாகனங்கள், பிளக்-இன் ஹைப்ரிட்கள் மற்றும் எரிபொருள் என்ஜின்கள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ஒரு விரிவான பவர்டிரெய்ன் அம்சங்களுடன் கூடிய ஒரு வாகன உற்பத்தியில் கவனம் செலுத்தி வருகிறது.
இதுகுறித்து அதன் தலைமைச் செயல் அதிகாரி ஜெர்னோட் டோல்னர் கூறுகையில், “சந்தைகள் முழுவதும் மின்சார வாகனங்களின் பயன்பாட்டு வேகம் மாறுபடுவதால், நிறுவனத்திற்கு மிகவும் சமநிலையான தயாரிப்பு மற்றும் பவர்டிரெய்ன் கலவை தேவைப்படுகிறது.
நான் ஆடியில் சேர்ந்தபோது முற்றிலும் மின்சார வாகனங்களுக்கான ஒரு திட்டம் நடைமுறையில் இருந்தது. நான் முதலில் ஆய்வு செய்த விஷயங்களில் அதுவும் ஒன்று.
குறிப்பாக ஐரோப்பாவிற்கு முக்கியமான பிளக்-இன் ஹைப்ரிட்கள், எரிபொருள் எஞ்சின் மற்றும் மின்சார வாகனங்கள் ஆகியவற்றுக்கு இடையே மிகவும் சமநிலையான ஒரு திட்டத்தை நாங்கள் கண்டறிந்தோம்.
நிச்சயமாக, எங்கள் முதலீட்டின் பெரும்பகுதி பேட்டரி மின்சாரத்தில்தான் இருக்கும், அது உறுதியானது.
எரிபொருள் இயந்திரம் ஓரளவு முதிர்ச்சியடைந்துள்ளது. அது 100 ஆண்டு கால புத்தாக்கச் சுழற்சியின் இறுதிக் கட்டத்தில் உள்ளது. ஆனால், உண்மையைச் சொல்லப்போனால், பேட்டரி மின்சாரத் துறை இன்னும் அதன் தொடக்க நிலையில்தான் உள்ளது.
எங்களின் முதலீட்டின் பெரும்பகுதி நிச்சயமாக பேட்டரி மின்சாரத் துறையிலேயே இருக்கும்.
ஆடியைப் பொறுத்தவரை முன்னணித் தொழில்நுட்பமாக உள்ளது. படிப்படியாக மேலும் மின்சாரமயமாக்குவதே எங்களின் முன்னுரிமையாக இருக்கும்.
எனக்குத் தெரிந்தவரை நாங்களும் இந்தியாவில் மின்சார வாகனப் பிரிவில் புதிய தயாரிப்புகளுடன் நுழைய முடிவு செய்துள்ளோம்.
ஆடி நிறுவனம் இன்னும் பிராந்திய அளவில் செயல்பட வேண்டும். முன்பு அனைவருக்கும் பொருந்தும் ஒரே மாதிரியான காரை உருவாக்கி, அதை சீனாவிற்குக் கொண்டு வந்து, வீல்பேஸை மட்டும் நீட்டித்து அதே காரைத் தயாரித்தோம்.
அது இப்போது எடுபடாது. நாம் சந்தைகளின் தேவைகளைக் கவனமாகக் கேட்க வேண்டும்.
Q9 ஒரு காரின் மிகச்சிறந்த சான்றாகும். நாங்கள் இதுவரை உருவாக்கிய ஆடி கார்களிலேயே இதுதான் மிகப்பெரியது. அமெரிக்க சந்தை இல்லாமல் அந்தக் கார் இருந்திருக்காது.
இந்தியாவும் ஒரு சிறந்த சான்றாக விளங்குகிறது. இந்தியாவில் கார் தொழில் அடைந்துள்ள வளர்ச்சியும், வழங்கப்படும் தயாரிப்புகளின் நேர்த்தியும் தொழில்நுட்பமும் உண்மையிலேயே நம்ப முடியாதவை.
நாம் போதுமான வேகத்தில் மாற்றங்களைச் செய்ய முடியுமா என்பதுதான் என் தூக்கத்தைக் கெடுக்கிறது; நாம் வேகத்தை அதிகரிக்க வேண்டும்" என்று டோல்னர் கூறினார்.