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Honda | QC3 எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் - 2 மணி நேரம் சார்ஜ் செய்தால் 145 கிலோமீட்டர் பயணம் செய்யலாம்

ஹோண்டா QC3 ஸ்கூட்டர் 3 kWh பேட்டரி பேக் மூலம் இயக்கப்படுகிறது.
Honda QC3 Electric Scooter
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ஹோண்டா ஸ்கூட்டர் QC3:

ஹோண்டா ஸ்கூட்டர் இந்தியா நிறுவனம் தனது புதிய QC3 எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரை அறிமுகம் செய்துள்ளது.

இந்த புதிய மாடல், ஆக்டிவா இ மற்றும் QC1 ஆகியவற்றுக்குப் பிறகு இந்திய சந்தையில் மூன்றாவது எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டராக அறிமுகமாகியுள்ளது.

மைலேஜ்:

ஹோண்டா QC3 ஹப்-இல் பொருத்தப்பட்ட மின்சார மோட்டாருடன் இணைக்கப்பட்ட 3 kWh பேட்டரி பேக் மூலம் இயக்கப்படுகிறது.

ஒரு முழு சார்ஜில் அதிகபட்சமாக 145 கி.மீ. தூரம் வரை பயணிக்க முடியும் என அந்நிறுவனம் கூறுகிறது.

பேட்டரியை 0 முதல் 80 சதவீதம் வரை சார்ஜ் செய்ய 2 மணி 40 நிமிடங்கள் ஆகும். அதே சமயம் முழுமையாக சார்ஜ் செய்ய சுமார் நான்கு மணி நேரம் ஆகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன் முன்பக்க ஏப்ரனில் ஹெட்லைட் மற்றும் டர்ன் இண்டிகேட்டர்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. மேலும் இதில் LED DRL-களும் உள்ளன. இது ஒரு தட்டையான ஃப்ளோர் போர்டு மற்றும் நீளமான ஒற்றை இருக்கையையும் கொண்டுள்ளது.

இந்த ஸ்கூட்டரில், ஹோண்டா ரோட்சின்க் இணைப்பு மற்றும் படிப்படியான வழிசெலுத்தலை ஆதரிக்கும் டிஎஃப்டி இன்ஸ்ட்ரூமென்ட் டிஸ்ப்ளே பொருத்தப்பட்டுள்ளது.

இந்த QC3 ஸ்கூட்டர் அலாய் வீல்களில் இயங்குகிறது. மேலும் இதில் டெலஸ்கோபிக் முன்பக்க ஃபோர்க்குகள், இரட்டைப் பின்பக்க ஷாக் அப்சார்பர்கள் மற்றும் முன்பக்க டிஸ்க் பிரேக் ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன.

விலை மற்றும் விற்பனை:

ஹோண்டா நிறுவனம் தனது சந்தை அறிமுகத்திற்கு நெருங்கிய நேரத்தில், வெளியீட்டு கால அட்டவணை மற்றும் விலை நிர்ணயம் ஆகியவற்றை அறிவிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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