Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 5.6.2026 - இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சுபகாரியப் பேச்சுகள் முடிவாகும்

விலகி சென்றவர்கள் விரும்பி வந்து சேரும் நாள். வாழ்க்கைத்துணை வழியே நல்ல தகவல் உண்டு. உள்ளன்போடு பழகிய ஒருவர் உதவிக்கரம் நீட்டுவார்.
யோகமான நாள். அலைபேசி மூலம் நல்ல தகவல் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் பாராட்டும், புகழும் கூடும். புதிய வாகனம் வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.
நிம்மதி கிடைக்க நிதானத்துடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். குடும்ப பெரியவர்கள் உங்களின் செயல்பாடுகளில் குறை கண்டு பிடிக்கலாம்.
எண்ணங்கள் எளிதில் நிறைவேறும் நாள். எடுத்த முயற்சி வெற்றி தரும். நிலையான வருமானத்திற்கு வழி பிறக்கும். உத்தியோக மாற்றம் உறுதியாகலாம்.
ஒற்றுமை பலப்படும் நாள். பக்குவமாகப்பேசி பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். கொடுக்கல், வாங்கல்கள் ஒழுங்காகும். சுபகாரியப் பேச்சுகள் முடிவாகும்.
நாணயமும், நேர்மையும் கொண்ட நண்பர்களால் நம்பிக்கைகள் நடைபெறும். உத்தியோகத்திலுள்ள நுணுக்கங்களை கற்றுக் கொள்வீர்கள்.
முயற்சிகளில் வெற்றி கிட்டும் நாள். உடல்நலம் சீராகும். தொழிலை விரிவுபடுத்தும் எண்ணம் மேலோங்கும். நண்பர்கள் நல்ல தகவலை தருவர்.
பணத்தேவைகள் பூர்த்தியாகும் நாள். பணியாளர்கள் பக்கபலமாக இருப்பர். புதிய நண்பர்களின் சந்திப்பால் திட்டங்கள் வெற்றி பெறும்.
யோகமான நாள். வியாபாரத்தில் புதிய கூட்டாளிகள் வந்திணைவர். உத்தியோகத்தில் உங்கள் வார்த்தைக்கு மதிப்பு கிடைக்கும்.
சொல்லை செயலாக்கிக் காட்டும் நாள். தொழில் முன்னேற்றப் பாதையை நோக்கி செல்லும். புதிய ஒப்பந்தங்கள் வந்து சேரும். உத்தியோக உயர்வு உண்டு.
தொழிலில் புதிய பங்குதாரர்கள் வந்திணைவர். சுணங்கிய காரியங்கள் சுறுசுறுப்பாக நடைபெறும். உத்தியோகத்திலுள்ள எதிர்ப்பு மாறும்.
தொட்டது துலங்கும் நாள். தொழில் முன்னேற்றமுண்டு. உத்தியோகத்தில் உங்கள் கருத்துகளை உயர்அதிகாரிகள் ஏற்றுக் கொள்வர்.