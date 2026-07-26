மேஷம்- 2026 வார ராசிபலன் 26.7.2026 முதல் 1.8.2026 வரை

முன்னேற்றமான வாரம். வார இறுதியில் ராசி அதிபதி செவ்வாய் வெற்றி ஸ்தானத்திற்கு சென்று புதனுடன் சேர்க்கை பெறுகிறார். வாழ்க்கை முன்னேற்ற பாதையை நோக்கிச் செல்லும். வேதனைகளும் சோதனைகளும் சாதனைகளாக மாறும். மன உளைச்சல் நீங்கி நிம்மதி கிடைக்கும். வாழ்வில் நடந்த கெட்ட சம்பவங்களின் தாக்கம் குறையும். தடைபட்ட அனைத்து சுப பலன்களும் தேடிவரும். சிலர் காலத்தால் அழியாத படைப்புகளைப் படைத்து சாதனை படைப்பீர்கள். பல வருடங்களாக நீங்கள் எதிர்பார்த்த ஒரு அற்புத சந்தர்ப்பம் உங்களை தேடி வரப்போகிறது. வறுமைக்கோட்டிற்கு கீழ் இருப்பவர்களின் வாழ்க்கை தரம் உயரும். உங்களின் புகழ், அந்தஸ்தை உயர்த்த அதிகம் உழைக்க நேரும். கண் தொடர்பான அறுவை சிகிச்சை வெற்றி தரும். குடும்பத்துடன் பூர்வீகம் சென்று வர திட்டமிடுவீர்கள். திருமண முயற்சி தாய்மாமாவின் ஆதரவால் சித்திக்கும். கல்வியில் ஏற்பட்ட தடைகள் அகலும். புதிய சொத்துக்கள் கிடைக்கும். மண், மனை, பூமி, வீடு, வண்டி, வாகனம் வாங்கும், விற்கும் முயற்சியில் வெற்றி உண்டாகும். ஆடி வெள்ளிக்கிழமை அம்மன் வழிபாடு செய்யவும்.