ஆஸ்திரேலியாவில் பிரதமர் மோடிக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்த இந்தியர்கள்

பிரதமர் நரேந்திர மோடி, தனது மூன்று நாடுகளுக்கான பயணத்தின் இரண்டாம் கட்டமாக ஆஸ்திரேலியா வந்தடைந்தார். இந்தப் பயணத்தின்போது அவர், தனது ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஆண்டனி அல்பானீஸுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதுடன், புலம்பெயர்ந்த இந்தியர்களுடனும் கலந்துரையாடுவார்.
"ஆஸ்திரேலியாவின் மெல்போர்னில் தரையிறங்கினேன். இந்தப் பயணம், இந்தியா-ஆஸ்திரேலியா விரிவான மூலோபாயக் கூட்டாண்மைக்கு மேலும் வலு சேர்க்கும். நமது கூட்டாண்மையின் முக்கிய தூணாக விளங்கும் இந்திய புலம்பெயர் சமூகத்தினருடன் கலந்துரையாடுவதற்கான வாய்ப்பும் எனக்குக் கிடைக்கும்," என்று அவர் வந்தடைந்த உடனேயே எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டிருந்தார்.
உற்சாக வரவேற்பு:
விமான நிலையத்தில் பிரதமர் மோடிக்கு ஆஸ்திரேலிய அரசாங்கத்தின் மூத்த அதிகாரிகளால் உற்சாகமாக வரவேற்கப்பட்டு, சம்பிரதாயமான அணிவகுப்பு மரியாதையும் அளிக்கப்பட்டது. ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் உடனான பேச்சுவார்த்தையை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்திருப்பதாக பிரதமர் மோடி கூறினார்.
தனது பயணத்தின் போது, பிரதமர் மோடி, பிரதமர் அல்பானீஸுடன் இணைந்து 3வது வருடாந்திர உச்சி மாநாட்டிற்குத் தலைமை தாங்குவார் என்றும், பரஸ்பர நலன் சார்ந்த அனைத்து துறைகளிலும் இந்தியா-ஆஸ்திரேலியா விரிவான மூலோபாய கூட்டாண்மையை மேலும் ஆழப்படுத்துவதற்காக பல்வேறு தரப்பினருடன் கலந்துரையாடுவார் என்றும் வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர் ரந்தீர் ஜெயஸ்வால் தெரிவித்தார்.
அளவற்ற மகிழ்ச்சி:
மெல்போர்னில் உள்ள ஹோட்டலுக்கு வந்தடைந்த பிரதமர் மோடிக்கு, இந்திய சமூகத்தினர் "மோடி-மோடி" மற்றும் "வந்தே மாதரம்" என்று கோஷமிட்டு உற்சாகமான வரவேற்பு அளித்தனர்.
"மெல்போர்னில் வானிலை குளிராக இருக்கலாம், ஆனால் இந்திய சமூகத்தினரிடமிருந்து கிடைத்த அன்பான வரவேற்பு உண்மையிலேயே மறக்க முடியாதது. இந்தியாவுடனான அவர்களின் பாசமும் அசைக்க முடியாத பிணைப்பும் தொடர்ந்து அளவற்ற மகிழ்ச்சிக்கும் பெருமைக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்றன," என்று அவர் மற்றொரு எக்ஸ் தள பதிவில் கூறினார்.
கதக் நிகழ்ச்சி:
ஆஸ்திரேலிய பழங்குடியினரால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பழங்கால காற்று கருவியான ஆஸ்திரேலிய டிட்ஜெரிடூவிற்கும் இந்தியத் தபலாவிற்கும் இடையேயான ஒரு சிறப்பு இணைவு, 10 பேர் கொண்ட சிம்பொனி இசைக்குழுவின் 'மா துஜே சலாம்' படைப்பு மற்றும் ஒரு கதக் நிகழ்ச்சி உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகளை அவர் கண்டுகளித்தார்.
"ஆஸ்திரேலியாவின் பழமையான டிட்ஜெரிடூ மற்றும் இந்தியாவின் தபலா இடம்பெற்ற, உண்மையிலேயே ஒரு மிகச்சிறந்த இசை நிகழ்ச்சியைக் கண்டேன். காலத்தால் அழியாத இந்த இரண்டு இசைக்கருவிகளுக்கு இடையேயான ஒத்திசைவு, நமது இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான ஆழமான கலாச்சாரப் பிணைப்பை அழகாகப் பிரதிபலித்தது," என்று மோடி கூறினார்.