தாய்ப்பாலின் மகத்துவம்...ஏன் அவசியம் தெரியுமா?

தாய்ப்பால் என்பது குழந்தைக்கு இயற்கை அளித்த முதல் மற்றும் சிறந்த உணவாகும். குழந்தை பிறந்த முதல் ஒரு மணி நேரத்திற்குள் தாய்ப்பால் கொடுக்கத் தொடங்குவது மிகவும் முக்கியமானது. முதல் ஆறு மாதங்கள் குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் மட்டுமே கொடுக்க வேண்டும் என்று மருத்துவ நிபுணர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர்.
குழந்தையின் வளர்ச்சிக்குத் தேவையான புரதம், கொழுப்பு, வைட்டமின்கள், தாதுக்கள் மற்றும் நீர்ச்சத்து ஆகிய அனைத்தும் சரியான அளவில் தாய்ப்பாலில் உள்ளன.
தாய்ப்பாலில் உள்ள ஆன்டிபாடிகள் குழந்தையை சளி, காய்ச்சல், வயிற்றுப்போக்கு, நிமோனியா போன்ற தொற்றுநோய்களிலிருந்து பாதுகாக்க உதவுகின்றன.
தாய்ப்பால் குழந்தையின் மென்மையான செரிமான அமைப்பிற்கு ஏற்றதாக இருப்பதால், வயிற்று உபாதைகள் குறைவாக இருக்கும்.
தாய்ப்பாலில் உள்ள DHA போன்ற சத்துகள் குழந்தையின் மூளை மற்றும் பார்வை வளர்ச்சிக்கு முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.
தாய்ப்பால் கொடுக்கும் போது தாய் மற்றும் குழந்தைக்கு இடையேயான உணர்வுப் பிணைப்பு அதிகரிக்கிறது.
*பிரசவத்திற்குப் பிறகு கருப்பை விரைவாக இயல்பு நிலைக்கு திரும்ப உதவுகிறது.
*அதிகப்படியான ரத்தப்போக்கைக் குறைக்கிறது.
*மார்பகப் புற்றுநோய் மற்றும் கருப்பை முட்டைப்பை புற்றுநோய் ஏற்படும் அபாயத்தைக் குறைக்க உதவுகிறது.
*உடல் எடையை இயற்கையாகக் குறைக்க உதவுகிறது.
*மனஅழுத்தத்தைக் குறைத்து தாயின் மனநலத்தை மேம்படுத்துகிறது.
முதல் ஆறு மாதங்கள் குழந்தைக்கு தண்ணீர், தேன், கஞ்சி அல்லது வேறு எந்த உணவையும் கொடுக்காமல் தாய்ப்பால் மட்டுமே வழங்க வேண்டும். ஆறு மாதங்களுக்குப் பிறகு, கூடுதல் திட உணவுகளுடன் தாய்ப்பாலை இரண்டு வயது அல்லது அதற்கு மேலும் தொடரலாம்.
*குழந்தை பசிக்கும்போதெல்லாம் தாய்ப்பால் கொடுக்க வேண்டும்.
*தாய் சத்தான உணவுகளை உட்கொண்டு போதுமான அளவு தண்ணீர் அருந்த வேண்டும்.
*மார்பக சுத்தத்தைப் பராமரிக்க வேண்டும்.
*குழந்தை சரியான நிலையில் பால் குடிப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
தாய்ப்பால் என்பது குழந்தையின் ஆரோக்கியமான வளர்ச்சிக்கான அடித்தளமாகும். இது குழந்தைக்கு தேவையான முழுமையான ஊட்டச்சத்தையும், நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் வழங்குவதோடு, தாயின் ஆரோக்கியத்தையும் பாதுகாக்கிறது. எனவே, ஒவ்வொரு தாயும் முடிந்தவரை குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் கொடுப்பதை ஊக்குவிப்பது மிகவும் அவசியம்.