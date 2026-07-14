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ஆரோக்கிய வாழ்விற்கு வழிகாட்டும் 'ஓட்ஸ்': நன்மைகளும்- உணவு முறைகளும்!

ஓட்ஸில் உள்ள ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் மற்றும் தாதுக்கள் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வலுப்படுத்துகின்றன.
Benefits of eat Oats
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இன்றைய வேகமான வாழ்க்கை முறையில் ஆரோக்கியமான உணவுகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது மிகவும் அவசியமாகியுள்ளது. அந்த வகையில் உலகம் முழுவதும் அதிகம் பரிந்துரைக்கப்படும் முழு தானிய உணவுகளில் ஒன்றாக ஓட்ஸ் (Oats) விளங்குகிறது.

அதிக நார்ச்சத்து, புரதம், வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள் நிறைந்த ஓட்ஸ், இதய ஆரோக்கியம் முதல் உடல் எடைக் கட்டுப்பாடு வரை பல்வேறு நன்மைகளை வழங்குகிறது. காலை உணவாக மட்டுமல்லாமல், பல்வேறு உணவுகளில் சேர்த்தும் ஓட்ஸை பயன்படுத்தலாம்.

ஓட்ஸ் என்றால் என்ன?

ஓட்ஸ் என்பது Avena sativa என்ற தாவரத்தில் இருந்து பெறப்படும் ஒரு முழு தானியமாகும். உலகின் பல நாடுகளில் முக்கிய ஆரோக்கிய உணவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதில் உள்ள பீட்டா-குளூகன் என்ற கரையக்கூடிய நார்ச்சத்து, உடலுக்கு பல்வேறு நன்மைகளை அளிக்கிறது.

ஓட்ஸில் உள்ள முக்கிய ஊட்டச்சத்துகள்:

100 கிராம் ஓட்ஸில் சராசரியாக, கார்போஹைட்ரேட், புரதம், நார்ச்சத்து, இரும்புச்சத்து, மக்னீசியம், பாஸ்பரஸ், துத்தநாகம் , மாங்கனீஸ், வைட்டமின் B1 மற்றும் B5 ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் ஆகிய ஊட்டச்சத்துகள் அடஙகியுள்ளன.

ஓட்ஸ் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்:

1.இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது:

ஓட்ஸில் உள்ள பீட்டா-குளூகன், உடலில் உள்ள கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் அளவைக் குறைக்க உதவுகிறது. இதனால் இதய நோய்கள் ஏற்படும் அபாயம் குறைகிறது.

2.உடல் எடையைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது:

ஓட்ஸ் நீண்ட நேரம் பசியைத் தணித்து, தேவையற்ற சிற்றுண்டி சாப்பிடும் பழக்கத்தை குறைக்கிறது. இதனால் உடல் எடையைக் குறைக்க முயற்சிப்பவர்களுக்கு இது சிறந்த உணவாகும்.

3. நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு ஏற்றது:

ஓட்ஸ் மெதுவாக ஜீரணமாகும். இதனால் ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு திடீரென உயர்வதைத் தடுக்க உதவுகிறது.

4.செரிமானத்தை சீராக்குகிறது:

நார்ச்சத்து அதிகமாக இருப்பதால் மலச்சிக்கலைத் தடுக்கிறது. குடல் ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்துகிறது.

5. நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது:

ஓட்ஸில் உள்ள ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் மற்றும் தாதுக்கள் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வலுப்படுத்துகின்றன.

6.எலும்புகளை பலப்படுத்துகிறது:

மக்னீசியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் போன்ற தாதுக்கள் எலும்புகளின் வளர்ச்சி மற்றும் வலிமைக்கு உதவுகின்றன.

7. சரும ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது:

ஓட்ஸில் உள்ள ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் சருமத்தில் ஏற்படும் அழற்சியைக் குறைக்க உதவுகின்றன. சில தோல் பராமரிப்பு பொருட்களிலும் ஓட்ஸ் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஓட்ஸை எப்படி சாப்பிடலாம்?

*பால் சேர்த்து கஞ்சி

*காய்கறி ஓட்ஸ் உப்புமா

*ஓட்ஸ் இட்லி

*ஓட்ஸ் தோசை

*ஓட்ஸ் சப்பாத்தி

*ஸ்மூத்தி அல்லது தயிரில் கலந்து

*பழங்கள் மற்றும் பருப்புகளுடன்

ஓட்ஸ் சாப்பிடும்போது கவனிக்க வேண்டியவை:

*அதிக சர்க்கரை சேர்க்கப்பட்ட இன்ஸ்டன்ட் ஓட்ஸைத் தவிர்க்கவும்.

*முழு தானிய ஓட்ஸைத் தேர்வு செய்வது நல்லது.

*போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும்.

*ஆரம்பத்தில் சிறிய அளவில் எடுத்துக் கொண்டு பின்னர் அதிகரிக்கலாம்.

மருத்துவ ஆய்வுகள் கூறுவது என்ன?

பல மருத்துவ ஆய்வுகளின்படி, தினமும் சுமார் 3 கிராம் பீட்டா-குளூகன் கொண்ட ஓட்ஸ் உட்கொள்வது கெட்ட கொலஸ்ட்ராலைக் குறைக்க உதவுகிறது. தொடர்ந்து ஓட்ஸ் சாப்பிடுவது இதய ஆரோக்கியம், குடல் நுண்ணுயிர் சமநிலை மற்றும் ரத்த சர்க்கரை கட்டுப்பாட்டிற்கு பயனுள்ளதாக இருப்பதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.

ஓட்ஸ் என்பது ஒரு சாதாரண காலை உணவு மட்டுமல்ல; உடலின் பல்வேறு உறுப்புகளின் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்கும் சிறந்த முழு தானிய உணவாகும். சமச்சீரான உணவுமுறை, உடற்பயிற்சி மற்றும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையுடன் இணைத்து ஓட்ஸை உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது நீண்டகால ஆரோக்கியத்திற்கு பெரும் பலனை அளிக்கும்.

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