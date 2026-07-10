கோவை, நீலகிரியில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு - வானிலை ஆய்வு மையம்

சென்னை, திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட 19 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:
* கோவை, நீலகிரி மாவட்டங்களில் இன்று பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது.
* சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், ஈரோடு, சேலம், நாமக்கல், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி, வேலூர், ராணிப்பேட்டை, மதுரை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகை, மயிலாடுதுறையில் மாவட்டங்களில் இன்று இடி மின்னல் காற்றுடன் கூடிய மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது.
* தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை இயல்பைவிட 3 டிகிரி செல்சியஸ் வரை உயரும்.
* சென்னையில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது.
* தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை, காரைக்காலில் ஜூலை 11 வரை லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
* ஜூலை 16-ல் வட தமிழக கடலோரப் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
* தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை இயல்பை விட 2-3 டிகிரி செல்சியஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடும்.
* சென்னையில் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது.
* சென்னையில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 35-36 டிகிரி செல்சியஸும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 25-26 டிகிரி செல்சியஸும் இருக்கக்கூடும்.
* தெற்கு ஆந்திர கடலோரம், மேற்கு மத்திய வங்கக்கடலில் சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 40-50 கி.மீ. வேகத்தில் வீசக்கூடும்.
* தெற்கு அந்தமான் கடல் பகுதிகளில் சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 45-55 கி.மீ. வேகத்தில் வீசக்கூடும்.
* சூறாவளிக்காற்று வீசக்கூடிய பகுதிகளுக்கு மீனவர்கள் செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
* மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் ஜூலை 16-ந்தேதி வரை மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.