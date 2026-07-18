"தனியார் ராக்கெட் ஏவும் திறன் பெற்ற 3வது நாடாக இந்தியா உருவெடுத்துள்ளது"- பிரதமர் மோடி பெருமிதம்!

இந்தியாவின் முதல் தனியார் ராக்கெட் விண்வெளியில் வெற்றிகரமாக செலுத்தப்பட்டதற்கு பிரதமர் மோடி தொலைபேசியில் விஞ்ஞாணிகளுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
தெலுங்கானா மாநிலம் தலைநகர் ஐதராபாத்தை சேர்ந்த ஸ்கைரூட் ஏரோஸ்பேஸ் நிறுவனம் விக்ரம்-1 என்ற ராக்கெட்டை தயாரித்துள்ளது. ஆந்திர மாநிலம், ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையத்தில் உள்ள முதலாவது ஏவுதளத்திலிருந்து இன்று 11.30 மணிக்கு விண்ணில் ஏவப்பட இருந்தது.
இந்தியாவின் முதலாவது தனியார் ராக்கெட் விக்ரம்-1 விண்ணில் ஏவப்படுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. 11.30 மணிக்கு ஏவப்பட இருந்த நிலையில் தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக தாமதமாகியது.
உடனடியாக தொழில்நுட்ப கோளாறு சரி செய்யப்பட்டதையடுத்து 20 நிமிட கவுண்டவுன் மீண்டும் தொடங்கியது. 12.05-க்கு ராக்கெட் விண்ணில் ஏவப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில் இந்தியாவின் முதலாவது தனியார் ராக்கெட் விக்ரம்-1 நண்பகல் 12.05-க்கு வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது.
இந்தியாவின் முதல் தனியார் ராக்கெட் விக்ரம்-1 எடுத்துச்சென்ற செயற்கைக்கோள் புவிவட்டப்பாதையில் செலுத்தப்பட்டது.
விக்ரம்-1 ஆனது கிரகா ஸ்பேஸ், காஸ்மோசர்வ், டிகியூப்ட் மற்றும் ஸ்கைரூட்டின் சொந்த ஸ்கோப் ஆகியவற்றிலிருந்து தொழில்நுட்ப விளக்க ஆய்வு கருவிகளை எடுத்துச் செல்கிறது. அத்துடன், காஸ்மோஸ் டயமண்ட்ஸின் கலைப்படைப்பான 'காஸ்மிக் புளூம்' மற்றும் ஒரு மைக்ரோ-ஆர்ட் பீஸ் கொண்டு செல்கிறது.
விக்ரம்-1 ராக்கெட் சுமந்து சென்ற சிறு செயற்கைக்கோள்கள் நிர்ணயித்த தூரம், புவிவட்டப்பதையில் வெற்றிகரமாக செலுத்தப்பட்டது.
இந்தியாவின் முதல் தனியார் ராக்கெட் விண்வெளியில் வெற்றிகரமாக செலுத்தப்பட்டதற்கு பிரதமர் மோடி தொலைபேசியில் விஞ்ஞாணிகளுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
தொலைபேசியில் அவர்," விக்ரம்-1 திட்டத்தின் விஞ்ஞானிகள் நாட்டிற்கு பெருமை சேர்த்துள்ளனர். ஸ்கைரூட் ஏரோஸ்பேஸ் நிறுவன விக்ரம்-1 வெற்றியால் தனியார் ராக்கெட் ஏவும் திறன் பெற்ற 3வது நாடாக இந்தியா உருவெடுத்துள்ளது" என்று விக்ரம்-1 ராக்கெட்டை தயாரித்துள்ள ஐதராபாத்தைச் சேர்ந்த ஸ்கைரூட் ஏரோஸ்பேஸ் நிறுவனத்திற்கு பிரதமர் மோடி பாராட்டினார்.