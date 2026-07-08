பெண்கள் மருத்துவம்

ரகசியம் அல்ல ஆரோக்கியம்! வெள்ளைப்படுதல் பற்றி வெளிப்படையாகப் பேசுவோம்!

"வெள்ளைப்படுதல் என்றால் உடல் பலவீனமாகிவிடும்" என்பது தவறான நம்பிக்கை"
White discharge
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பெண்களின் இனப்பெருக்க ஆரோக்கியத்தில் மிகவும் பொதுவாகக் காணப்படும் பிரச்சனைகளில் ஒன்று வெள்ளைப்படுதல் (Leucorrhoea) ஆகும். பல பெண்கள் வாழ்க்கையின் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் இந்த நிலையை அனுபவிக்கிறார்கள்.

ஆனால், வெள்ளைப்படுதல் பற்றிய போதுமான விழிப்புணர்வு இல்லாததால், சிலர் தேவையற்ற பயம் அடைகிறார்கள்; சிலர் அதனை அலட்சியப்படுத்தி சிகிச்சையை தாமதப்படுத்துகிறார்கள்.

உண்மையில், எல்லா வெள்ளைப்படுதலும் நோயின் அறிகுறி அல்ல. மாதவிடாய் சுழற்சி, கர்ப்பம், ஹார்மோன் மாற்றங்கள் போன்ற காரணங்களால் ஏற்படும் வெள்ளைப்படுதல் இயல்பானது.

ஆனால் துர்நாற்றம், அரிப்பு, எரிச்சல், வலி அல்லது நிறமாற்றத்துடன் காணப்பட்டால் அது தொற்று அல்லது வேறு மருத்துவக் கோளாறின் அறிகுறியாக இருக்கலாம். எனவே, இயல்பான மற்றும் அசாதாரண வெள்ளைப்படுதலுக்கு இடையிலான வேறுபாட்டை பெண்கள் அறிந்திருப்பது மிகவும் அவசியம்.

வெள்ளைப்படுதல் என்றால் என்ன?

பெண்களின் யோனி மற்றும் கருப்பை வாயில் உள்ள சுரப்பிகள் இயற்கையாகவே ஒரு திரவத்தை உற்பத்தி செய்கின்றன. இந்த திரவம் யோனியை ஈரப்பதத்துடன் வைத்திருப்பதோடு, கிருமிகளிடமிருந்து பாதுகாக்கவும் உதவுகிறது. இந்த இயற்கையான சுரப்பே வெள்ளைப்படிதல் எனப்படுகிறது.

இயல்பான வெள்ளைப்படுதல்:

•பால் வெள்ளை அல்லது தெளிவான நிறத்தில் இருக்கும்.

•துர்நாற்றம் இருக்காது.

•அரிப்பு, எரிச்சல் அல்லது வலி ஏற்படாது.

•மாதவிடாய் சுழற்சிக்கு ஏற்ப அளவு மாறக்கூடும்.

வெள்ளைப்படுதலின் வகைகள்:

1.இயல்பான வெள்ளைப்படுதல்:

*பருவமடைதல்

*முட்டை வெளிவரும் (Ovulation) காலம்

*கர்ப்பம்

*பாலியல் தூண்டுதல்

*மாதவிடாய்க்கு முன் மற்றும் பின்

*மனஅழுத்தம் மற்றும் ஹார்மோன் மாற்றங்கள்

2.நோயால் ஏற்படும் வெள்ளைப்படுதல்:

தொற்று அல்லது உடல்நலக் கோளாறுகள் காரணமாக ஏற்படும். இதற்கு மருத்துவ சிகிச்சை அவசியம்.

முக்கிய காரணங்கள்:

பூஞ்சைத் தொற்று-பெண்களிடம் அதிகம் காணப்படும் காரணமாகும். இதில்:

*தயிர் போன்ற கெட்டியான வெள்ளை சுரப்பு

*கடுமையான அரிப்பு

*சிவத்தல்

*எரிச்சல்

பொதுவாக நீரிழிவு, கர்ப்பம், அதிக ஆன்டிபயாட்டிக் மருந்துகள் பயன்படுத்துதல் போன்ற சூழல்களில் அதிகம் ஏற்படுகிறது.

பாக்டீரியா தொற்று:

யோனியில் உள்ள நல்ல மற்றும் தீய பாக்டீரியாக்களின் சமநிலை குலைந்தால் ஏற்படும்.

அறிகுறிகள்:

*மெல்லிய சாம்பல் அல்லது வெள்ளை திரவம்

*மீன் நாற்றம் போன்ற துர்நாற்றம்

*குறிப்பாக உடலுறவுக்குப் பிறகு நாற்றம் அதிகரித்தல்

பாலியல் தொடர்பான தொற்றுகள்:

*டிரைக்கோமோனியாசிஸ்

*கிளமிடியா

*கொனோரியா

போன்ற பாலியல் தொற்றுகளாலும் வெள்ளைப்படிதல் ஏற்படலாம். மேலும், ஈஸ்ட்ரோஜன் அளவில் ஏற்படும் மாற்றங்களாலும் சுரப்பு அதிகரிக்கலாம்.

அறிகுறிகள்:

பின்வரும் அறிகுறிகள் இருந்தால் அது அசாதாரண வெள்ளைப்படிதலாக இருக்கலாம்:

*அதிக அளவு சுரப்பு

*மஞ்சள், பச்சை அல்லது சாம்பல் நிற திரவம்

*கடுமையான துர்நாற்றம்

*யோனியில் அரிப்பு

*எரிச்சல்

*சிறுநீர் கழிக்கும் போது வலி

*உடலுறவின்போது வலி

*அடிவயிற்று வலி

*சில நேரங்களில் காய்ச்சல்

மருத்துவரின் ஆலோசனை இல்லாமல் மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்வது அல்லது பாதியிலேயே நிறுத்துவது தவிர்க்கப்பட வேண்டும்.

உணவுமுறை மற்றும் வாழ்க்கை முறை:

சில உணவுகள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க உதவுகின்றன.

*தயிர்

*பச்சைக் கீரைகள்

*பழங்கள்

*முழுத்தானியங்கள்

*பருப்பு வகைகள்

*போதுமான தண்ணீர்

தவிர்க்க வேண்டியவை:

*அதிக சர்க்கரை

*அதிக இனிப்பு

*அதிகமாக பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள்

*தேவையற்ற ஆன்டிபயாட்டிக் பயன்பாடு

தடுப்பு முறைகள்:

*தினமும் பிறப்புறுப்பை சுத்தமாக வைத்திருங்கள்.

*பருத்தி உள்ளாடைகளைப் பயன்படுத்துங்கள்.

*ஈரமான ஆடைகளை உடனே மாற்றுங்கள்.

*வாசனை சோப்பு மற்றும் ஸ்ப்ரேக்களைத் தவிருங்கள்.

*பாதுகாப்பான பாலியல் பழக்கங்களைப் பின்பற்றுங்கள்.

*நீரிழிவைக் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருங்கள்.

*வருடத்திற்கு ஒருமுறை மகப்பேறு மருத்துவரை அணுகி பரிசோதனை செய்து கொள்ளுங்கள்.

எப்போது மருத்துவரை அணுக வேண்டும்?

பின்வரும் அறிகுறிகள் இருந்தால் தாமதிக்காமல் மருத்துவரை அணுக வேண்டும்:

*கடுமையான துர்நாற்றம்

*பச்சை அல்லது மஞ்சள் நிற திரவம்

*இரத்தம் கலந்த சுரப்பு

*கடுமையான அரிப்பு

*காய்ச்சல்

*இடுப்பு வலி

*கர்ப்பகாலத்தில் அதிக வெள்ளைப்படுதல்

பொதுவான தவறான நம்பிக்கைகள்:

"வெள்ளைப்படுதல் என்றால் உடல் பலவீனமாகிவிடும்" என்பது தவறான நம்பிக்கை. "அனைத்து வெள்ளைப்படுதலும் பாலியல் நோய்" என்பதும் தவறு. "வீட்டு வைத்தியத்தால் மட்டுமே குணமாகும்" என்பதும் அறிவியல் ஆதாரம் இல்லாத கருத்தாகும்.

சர்வதேச மகப்பேறு மற்றும் மகளிர் நல அமைப்புகளின் பரிந்துரைகளின்படி, தேவையில்லாமல் ஆன்டிபயாட்டிக் மருந்துகளைப் பயன்படுத்துவது யோனியில் உள்ள நல்ல நுண்ணுயிர்களின் சமநிலையை பாதித்து மீண்டும் மீண்டும் தொற்று ஏற்பட வழிவகுக்கும்.

மேலும், யோனியின் இயற்கையான சுத்திகரிப்பு செயல்முறையை பாதிக்கும் வகையில் 'டூச்சிங்' செய்வது பரிந்துரைக்கப்படுவதில்லை. சரியான தனிநபர் சுகாதாரம், பாதுகாப்பான பாலியல் பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் அறிகுறிகள் இருந்தால் உடனடி மருத்துவ ஆலோசனை பெறுதல் ஆகியவையே சிறந்த தடுப்பு நடவடிக்கைகளாக கருதப்படுகின்றன.

பெண்களின் இனப்பெருக்க ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாப்பதில் சுகாதாரம், சத்தான உணவு, ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறை மற்றும் மருத்துவ விழிப்புணர்வு ஆகியவை முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. சரியான நேரத்தில் கண்டறிந்து சிகிச்சை பெற்றால் பெரும்பாலான வெள்ளைப்படுதல் பிரச்சனைகளை முழுமையாகக் கட்டுப்படுத்தவும் குணப்படுத்தவும் முடியும்.

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