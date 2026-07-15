பொது மருத்துவம்

நூடுல்ஸ் பிரியர்களே உஷார்....!-எச்சரிக்கும் மருத்துவர்கள்!

மைதாவில் தயாரிக்கப்படும் நூடுல்ஸ் ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவை வேகமாக உயர்த்தக்கூடும்.
instant noodles
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இன்றைய வேகமான வாழ்க்கை முறையில், சில நிமிடங்களில் தயாரிக்கக்கூடிய உணவாக நூடுல்ஸ் பலரின் விருப்ப உணவாக மாறியுள்ளது. குறிப்பாக குழந்தைகள், இளைஞர்கள் மற்றும் வேலைக்குச் செல்லும் நபர்கள் மத்தியில் உடனடி (Instant) நூடுல்ஸின் பயன்பாடு அதிகரித்து வருகிறது.

ஆனால், அடிக்கடி நூடுல்ஸ் சாப்பிடுவது உடல்நலத்திற்கு பல்வேறு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்று மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.

பெரும்பாலான இன்ஸ்டன்ட் நூடுல்ஸ்களில் மைதா மாவு, அதிக அளவு உப்பு, சுவையூட்டிகள், பாதுகாப்பு சேர்மங்கள், செயற்கை நிறம் மற்றும் மணம், குறைந்த அளவு நார்ச்சத்து மற்றும் ஊட்டச்சத்துகள் ஆகியவை அதிகமாக காணப்படுகின்றன.

உடல் எடை அதிகரிக்கும்:

நூடுல்ஸில் அதிக கலோரி மற்றும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட கார்போஹைட்ரேட் இருப்பதால், அடிக்கடி சாப்பிடுபவர்களுக்கு உடல் எடை அதிகரிக்கும் அபாயம் உள்ளது.

இதய ஆரோக்கியம் பாதிப்பு:

அதிக சோடியம் கொண்ட உணவுகளை தொடர்ந்து சாப்பிடுவதால் உயர் ரத்த அழுத்தம் ஏற்பட்டு, இதய நோய் அபாயம் அதிகரிக்கலாம்.

நீரிழிவு அபாயம்:

மைதாவில் தயாரிக்கப்படும் நூடுல்ஸ் ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவை வேகமாக உயர்த்தக்கூடும். இதனால் டைப்-2 நீரிழிவு அபாயம் அதிகரிக்கலாம்.

செரிமான பிரச்சனைகள்:

நார்ச்சத்து குறைவாக இருப்பதால் மலச்சிக்கல், வயிற்று உப்புசம், செரிமானக் கோளாறுகள் போன்றவை ஏற்படலாம்.

குழந்தைகளின் வளர்ச்சிக்கு பாதிப்பு:

நூடுல்ஸ் மட்டும் அடிக்கடி சாப்பிடும் குழந்தைகளுக்கு புரதம், வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுச்சத்துகள் போதுமான அளவில் கிடைக்காமல் வளர்ச்சி பாதிக்கப்பட வாய்ப்பு உள்ளது.

சிறுநீரகத்திற்கு அழுத்தம்:

அதிக உப்பு உட்கொள்வதால் சிறுநீரகங்கள் கூடுதல் வேலை செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டு, நீண்ட காலத்தில் பாதிப்பு ஏற்படலாம்.

சத்துக்குறை:

நூடுல்ஸ் வயிற்றை நிரப்பினாலும், உடலுக்குத் தேவையான முழுமையான ஊட்டச்சத்துகளை வழங்காது. இதனால் சோர்வு மற்றும் சத்துக்குறை ஏற்படலாம்.

எப்படி ஆரோக்கியமாக சாப்பிடலாம்?

நூடுல்ஸை முற்றிலும் தவிர்க்க முடியாவிட்டால்:

- வாரத்திற்கு ஒரு முறைக்கு மேல் சாப்பிடாமல் இருப்பது நல்லது.

- கேரட், பீன்ஸ், பட்டாணி, குடைமிளகாய் போன்ற காய்கறிகளை சேர்க்கலாம்.

- முட்டை அல்லது பன்னீர் போன்ற புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகளுடன் சேர்த்து சாப்பிடலாம்.

- சுவை பொடியை முழுவதுமாக பயன்படுத்தாமல் குறைவாக சேர்க்கலாம்.

- முழுதானிய அல்லது மில்லெட் அடிப்படையிலான நூடுல்ஸை தேர்வு செய்யலாம்.

யார் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும்?

*குழந்தைகள்

*கர்ப்பிணிப் பெண்கள்

*உயர் ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள்

*நீரிழிவு நோயாளிகள்

*சிறுநீரக நோயாளிகள்

இவர்கள் இன்ஸ்டன்ட் நூடுல்ஸ் சாப்பிடுவதை முடிந்தவரை குறைப்பது நல்லது.

நூடுல்ஸ் ஒரு அவசர உணவாக இருக்கலாம்; ஆனால் அது தினசரி ஆரோக்கிய உணவாக இருக்கக் கூடாது. சுவைக்காக அடிக்கடி நூடுல்ஸ் சாப்பிடுவதை விட, காய்கறிகள், பழங்கள், முழுதானியங்கள் மற்றும் புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை உணவில் சேர்ப்பதே நல்ல உடல்நலத்திற்கு வழிவகுக்கும்.

"எளிதில் தயாராகும் உணவு" என்பதற்காக அதன் ஊட்டச்சத்து மதிப்பை புறக்கணிக்கக் கூடாது. சரியான உணவுப் பழக்கமே ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையின் அடித்தளம்.

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