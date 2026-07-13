பொது மருத்துவம்

நாவல் பழம் சாப்பிடுவதால் உடலுக்கு இவ்வளவு நன்மைகளா? ஓர் சிறப்புப் பார்வை!

நாவல் பழத்தில் உள்ள பொட்டாசியம் மற்றும் ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் இதயத்திற்கு பல நன்மைகளை வழங்குகின்றன.
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நாவல் பழம் இந்தியாவில் பரவலாகக் காணப்படும் பாரம்பரிய மருத்துவப் பழங்களில் ஒன்றாகும். கருநீலம் அல்லது அடர் ஊதா நிறத்தில் காணப்படும் இந்தப் பழம், இனிப்பு மற்றும் துவர்ப்புச் சுவை கலந்த தனித்துவமான சுவையைக் கொண்டது.

ஆயுர்வேதம், சித்த மருத்துவம் மற்றும் நவீன மருத்துவ ஆய்வுகளிலும் நாவல் பழம் பல்வேறு மருத்துவ நன்மைகள் கொண்டதாகக் குறிப்பிடப்படுகிறது. குறிப்பாக நீரிழிவு நோய் கட்டுப்பாடு, செரிமான மேம்பாடு, இதய ஆரோக்கியம் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

நாவல் பழத்தின் ஊட்டச்சத்து மதிப்புகள்:

நாவல் பழத்தில் உடலுக்குத் தேவையான பல்வேறு சத்துகள் நிறைந்துள்ளன. வைட்டமின் C, வைட்டமின் A, இரும்புச் சத்து, கால்சியம், பொட்டாசியம், மக்னீசியம், நார்ச்சத்து, ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள், அந்தோசயனின், பிளாவோனாய்டுகள் ஆகிய சத்துகள் நிறைந்துள்ளன. இந்த ஊட்டச்சத்துகள் உடலின் பல்வேறு உறுப்புகளின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்த உதவுகின்றன.

நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு வரப்பிரசாதம்:

நாவல் பழத்தின் விதைகளில் காணப்படும் ஜாம்போலின் மற்றும் ஜாம்போசின் போன்ற இயற்கைச் சேர்மங்கள், ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவை கட்டுப்படுத்த உதவக்கூடும் என்று ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.

*ரத்த சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது.

*இன்சுலின் செயல்திறனை மேம்படுத்த உதவலாம்.

*நீரிழிவு காரணமாக ஏற்படும் சிக்கல்களின் அபாயத்தைக் குறைக்க உதவுகிறது.

நீரிழிவு மருந்துகளை நிறுத்திவிட்டு நாவல் பழத்தை மட்டும் நம்பக்கூடாது. மருத்துவரின் ஆலோசனையுடன் மட்டுமே உணவில் சேர்க்க வேண்டும்.

வைட்டமின் C மற்றும் ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் அதிகம் இருப்பதால், நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது. மேலும், வைரஸ் மற்றும் பாக்டீரியா தொற்றுகளிலிருந்து பாதுகாக்க உதவுகிறது. உடலில் ஏற்படும் அழற்சியைக் குறைக்கிறது.

இதய ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்கிறது:

நாவல் பழத்தில் உள்ள பொட்டாசியம் மற்றும் ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் இதயத்திற்கு பல நன்மைகளை வழங்குகின்றன.

*உயர் ரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது.

*கெட்ட கொழுப்பின் ஆக்ஸிடேஷனைக் குறைக்க உதவுகிறது.

*இதய நோய் அபாயத்தைக் குறைக்க உதவலாம்.

செரிமான அமைப்பை மேம்படுத்துகிறது:

நாவல் பழத்தில் நார்ச்சத்து அதிகம் இருப்பதால்,

*மலச்சிக்கல் குறைகிறது.

*குடல் ஆரோக்கியம் மேம்படுகிறது.

*செரிமானம் சீராக நடைபெற உதவுகிறது.

*வயிற்று உப்புசம் மற்றும் அஜீரணத்தை குறைக்க உதவுகிறது.

அதுமட்டுமல்லாமல், இதில், இரும்புச் சத்து இருப்பதால், ஹீமோகுளோபின் அளவை அதிகரிக்க உதவுகிறது. ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் மற்றும் வைட்டமின்கள் காரணமாக, தோலுக்கு இயற்கையான பொலிவை அளித்து முடி உதிர்வைக் குறைக்க உதவுகிறது. புதிய செல்கள் உருவாக உதவுகிறது.

எடை குறைக்க விரும்புபவர்களுக்கு ஏற்ற பழம்:

நாவல் பழத்தில், கலோரி குறைவவாக காணப்படுகிறது. நார்ச்சத்து அதிகமாக இருப்பதால் நீண்ட நேரம் பசி எடுக்காமல் வைத்திருக்க உதவுகிறது. இதனால் உடல் எடையைக் கட்டுப்படுத்த உதவக்கூடிய பழமாக கருதப்படுகிறது.

புற்றுநோய் அபாயத்தைக் குறைக்க உதவுமா?

நாவல் பழத்தில் உள்ள பாலிபீனால்கள் மற்றும் அந்தோசயனின்கள், செல்களில் ஏற்படும் ஆக்ஸிடேட்டிவ் சேதத்தைக் குறைக்க உதவுகின்றன. ஆய்வக ஆய்வுகளில் சில புற்றுநோய் செல்களின் வளர்ச்சியைத் தடுக்கக்கூடிய திறன் இருப்பதாகக் கூறப்பட்டாலும், இதை மனிதர்களில் உறுதிப்படுத்த மேலும் விரிவான மருத்துவ ஆய்வுகள் தேவை.

ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு சாப்பிடலாம்?

பொதுவாக ஆரோக்கியமான பெரியவர்கள் ஒரு நாளுக்கு 50-100 கிராம் அல்லது சுமார் 10-15 நாவல் பழங்கள் அளவிற்கு சாப்பிடலாம். நீரிழிவு, சிறுநீரக நோய் அல்லது பிற உடல்நலப் பிரச்சனைகள் இருப்பவர்கள் மருத்துவர் அல்லது ஊட்டச்சத்து நிபுணரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது நல்லது.

யார் கவனமாக இருக்க வேண்டும்?

ரத்த சர்க்கரை குறைக்கும் மருந்துகள் எடுத்துக்கொள்பவர்கள்.

கர்ப்பிணிகள் மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மார்கள் (மருத்துவர் ஆலோசனையுடன்).

குறைந்த ரத்த சர்க்கரைஉள்ளவர்கள்.

ஒவ்வாமை உள்ளவர்கள்.

நாவல் பழம் ஒரு சுவையான பருவகாலப் பழம் மட்டுமல்ல; உடலுக்கு பல்வேறு ஆரோக்கிய நன்மைகளை வழங்கும் இயற்கை உணவாகவும் விளங்குகிறது. நீரிழிவு கட்டுப்பாடு, இதய பாதுகாப்பு, செரிமான மேம்பாடு, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரித்தல் மற்றும் தோல் ஆரோக்கியம் போன்ற பல நன்மைகள் இதில் உள்ளன.

இருப்பினும், இது எந்த நோய்க்கும் தனித்து மருந்தாகக் கருதப்படக் கூடாது. சீரான உணவு, உடற்பயிற்சி மற்றும் மருத்துவரின் ஆலோசனையுடன் நாவல் பழத்தை உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது சிறந்த ஆரோக்கியத்தைப் பெற உதவும்.

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