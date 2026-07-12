ஆஸ்துமா பிரச்சனையா?: பயம் வேண்டாம், விழிப்புணர்வுடன் எதிர்கொள்ளுங்கள்!

ஆஸ்துமா என்பது நுரையீரலுக்குச் செல்லும் மூச்சுக்குழாய்களில் ஏற்படும் நாள்பட்ட அழற்சி ஆகும். இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மூச்சுக்குழாய்கள் மிகவும் உணர்திறன் கொண்டதாக மாறி, தூசி, புகை, குளிர் காற்று, ஒவ்வாமை போன்ற காரணிகளால் சுருங்கி மூச்சுவிடுவதில் சிரமம் ஏற்படுகிறது.
உலகளவில் கோடிக்கணக்கான மக்கள் ஆஸ்துமாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். சரியான சிகிச்சை மற்றும் வாழ்க்கைமுறை மாற்றங்களைப் பின்பற்றினால், ஆஸ்துமாவைக் கட்டுப்பாட்டில் வைத்து இயல்பான வாழ்க்கையை வாழ முடியும்.
நுரையீரலுக்குள் காற்றை எடுத்துச் செல்லும் மூச்சுக்குழாய்கள் அழற்சி காரணமாக வீங்கி, சளி அதிகமாக உருவாகி, தசைகள் இறுகுவதால் காற்று செல்லும் பாதை குறுகிவிடுகிறது. இதுவே ஆஸ்துமா தாக்குதலுக்கு காரணமாகிறது.
*ஒவ்வாமை
*சுற்றுச்சூழல் மாசு
*குடும்பத்தில் பெற்றோருக்கு ஆஸ்துமா இருந்தால் குழந்தைகளுக்கும் வர வாய்ப்பு அதிகம்.
*வைரஸ் அல்லது பாக்டீரியா தொற்றுகள் ஆஸ்துமாவைத் தூண்டக்கூடும்.
*சிலருக்கு அதிக உடற்பயிற்சியின்போது மூச்சுத்திணறல் ஏற்படும்.
*கடுமையான மன அழுத்தமும் அறிகுறிகளை மோசமாக்கும்.
*மூச்சுத்திணறல்
*மூச்சுவிடும்போது "வீஸ்" (Wheezing) என்ற சத்தம்
*தொடர்ச்சியான இருமல்
*மார்பு இறுக்கமாக இருப்பது
*இரவு அல்லது அதிகாலையில் அதிக இருமல்
*உடற்பயிற்சிக்குப் பிறகு மூச்சு வாங்க சிரமம்
ஆஸ்துமா தாக்குதலின் போது, கடுமையான மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டு பேச முடியாத நிலையில், மார்பு வலி ஏற்படும். அப்போது கட்டாயம் அவசர மருத்துவ சிகிச்சை தேவைப்படலாம்.
*வீட்டை தூசி இல்லாமல் வைத்திருங்கள்.
*புகைப்பிடிப்பதைத் தவிர்க்கவும்.
*புகைபிடிப்பவர்களின் அருகில் நிற்க வேண்டாம்.
*குளிர்காலத்தில் முகக்கவசம் பயன்படுத்தலாம்.
*மருத்துவர் பரிந்துரைக்கும் உடற்பயிற்சிகளைச் செய்யுங்கள்.
*சத்தான உணவுகளை உட்கொள்ளுங்கள்.
*உடல் எடையை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருங்கள்.
குழந்தைகளுக்கு அடிக்கடி இருமல் ஏற்படும். ஓடும்போது மூச்சுத்திணறல், இரவில் அதிக இருமல், அடிக்கடி சளி தொற்று போன்றவை தென்பட்டால் பெற்றோர் ஆரம்பத்திலேயே மருத்துவரை அணுகுவது அவசியம்.
*ஒவ்வாமையைத் தூண்டும் காரணிகளைத் தவிர்க்கவும்.
*மருத்துவர் கூறியபடி இன்ஹேலரை சரியாக பயன்படுத்தவும்.
*காய்ச்சல் மற்றும் சுவாசத் தொற்றுகளிலிருந்து பாதுகாப்பாக இருங்கள்.
*உடற்பயிற்சியை முற்றிலும் நிறுத்தாமல், மருத்துவர் ஆலோசனையுடன் தொடருங்கள்.
*புகை மற்றும் காற்று மாசுபாட்டிலிருந்து விலகி இருங்கள்.
X "இன்ஹேலர் பயன்படுத்தினால் பழக்கமாகிவிடும்."
✔ இன்ஹேலர் ஆஸ்துமாவைக் கட்டுப்படுத்த மிகவும் பாதுகாப்பான மற்றும் பயனுள்ள சிகிச்சையாகும்.
X"ஆஸ்துமா உள்ளவர்கள் உடற்பயிற்சி செய்யக்கூடாது."
✔மருத்துவரின் ஆலோசனையுடன் உடற்பயிற்சி செய்வது நுரையீரல் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது.
X"அறிகுறிகள் இல்லையெனில் மருந்து தேவையில்லை."
✔ கட்டுப்பாட்டு மருந்துகளை மருத்துவர் கூறிய காலம் வரை தொடர வேண்டும்.
ஆஸ்துமா என்பது வாழ்நாள் முழுவதும் கண்காணிப்பு தேவைப்படும் நோயாக இருந்தாலும், சரியான சிகிச்சை, இன்ஹேலரை முறையாகப் பயன்படுத்துதல், ஒவ்வாமையைத் தவிர்த்தல் மற்றும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைமுறையைப் பின்பற்றுதல் மூலம் முழுமையான கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க முடியும்.
ஆரம்ப அறிகுறிகளை அலட்சியம் செய்யாமல் நுரையீரல் நிபுணரை அணுகுவது கடுமையான தாக்குதல்களையும் சிக்கல்களையும் தவிர்க்க உதவும். மருத்துவ ஆலோசனையைப் பின்பற்றி விழிப்புணர்வுடன் செயல்பட்டால், ஆஸ்துமா உள்ளவர்களும் ஆரோக்கியமான, சுறுசுறுப்பான வாழ்க்கையை வாழ முடியும்.