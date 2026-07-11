பொது மருத்துவம்

8 மணி நேரம் தூங்கலையா? உங்கள் மூளைக்கு நீங்களே வைக்கும் 'ஆப்பு'!

போதுமான தூக்கம் இதயம், மூளை, நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பு, மனநலம், உடல் எடை கட்டுப்பாடு உள்ளிட்ட பல அம்சங்களை மேம்படுத்துகிறது.
8 hours of sleeping benifites
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"உணவு, உடற்பயிற்சி, தூக்கம்" இந்த மூன்றும் நல்ல ஆரோக்கியத்தின் முக்கிய தூண்களாகக் கருதப்படுகின்றன. ஆனால், இன்றைய வேகமான வாழ்க்கை முறையில் பலர் தூக்கத்தை அலட்சியப்படுத்துகின்றனர். இரவு நேரம் அதிகமாக மொபைல் பயன்படுத்துதல், வேலைப்பளு, மனஅழுத்தம் போன்ற காரணங்களால் போதுமான தூக்கம் கிடைப்பதில்லை.

மருத்துவ நிபுணர்கள் பெரும்பாலான ஆரோக்கியமான பெரியவர்கள் தினமும் 7-9 மணி நேரம், அதில் சராசரியாக 8 மணி நேரம் தரமான தூக்கம் பெற பரிந்துரைக்கின்றனர்.

ஏன் 8 மணி நேர தூக்கம் அவசியம்?

தூங்கும் நேரத்தில் உடலும், மூளையும் ஓய்வெடுப்பதுடன், தங்களைத் தாங்களே பழுதுபார்த்துக் கொள்கின்றன. உடலில் சேதமடைந்த திசுக்கள் சரிசெய்யப்படுகின்றன, ஹார்மோன்கள் சீராக சுரக்கின்றன, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வலுப்பெறுகிறது.

8 மணி நேர தூக்கத்தின் முக்கிய நன்மைகள்:

1.மூளையின் செயல்திறன் மேம்படும்:

போதுமான தூக்கம் நினைவாற்றல், கவனத்திறன், கற்றல் திறன் மற்றும் முடிவெடுக்கும் திறனை மேம்படுத்துகிறது. மாணவர்களுக்கும் அலுவலக பணியாளர்களுக்கும் இது மிகவும் முக்கியமானது.

2.இதய ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்கிறது:

தரமான தூக்கம் ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது. இதய நோய், பக்கவாதம் போன்ற அபாயங்களைக் குறைக்கவும் உதவுகிறது.

3.நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது:

உடலின் நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பு தூக்கத்தின் போது வலுப்பெறுகிறது. இதனால் சளி, காய்ச்சல் போன்ற தொற்றுகள் ஏற்படும் வாய்ப்பு குறைகிறது.

4. உடல் எடையை கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது:

தூக்கக் குறைபாடு பசியை அதிகரிக்கும் ஹார்மோன்களின் சமநிலையை பாதிக்கிறது. இதனால் அதிகமாக உணவு உட்கொள்ளும் பழக்கம் உருவாகி, உடல் பருமன் அபாயம் அதிகரிக்கலாம்.

5.மனநலத்தை மேம்படுத்துகிறது:

நல்ல தூக்கம் மனஅழுத்தம், பதட்டம் மற்றும் மனச்சோர்வைக் குறைக்க உதவுகிறது. மனநிலையை சமநிலையில் வைத்திருக்கவும் உதவுகிறது.

6.சரும ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்கிறது:

தூக்கத்தின் போது செல்கள் புதுப்பிக்கப்படுவதால் சருமம் பொலிவாக இருக்கும். கண்களுக்கு கீழே கருவளையம் மற்றும் முக சோர்வு குறைய உதவுகிறது.

7. தசை மற்றும் எலும்புகளுக்கு நன்மை:

உடற்பயிற்சிக்குப் பிறகு தசைகள் மீளுருவாகவும், வளர்ச்சி ஹார்மோன் சுரக்கவும் போதுமான தூக்கம் அவசியம்.

8.நீரிழிவு நோய் அபாயத்தை குறைக்க உதவுகிறது:

தொடர்ச்சியான தூக்கக் குறைபாடு இன்சுலின் செயல்பாட்டை பாதிக்கக்கூடும். போதுமான தூக்கம் ரத்தச் சர்க்கரை கட்டுப்பாட்டிற்கு உதவுகிறது.

போதுமான தூக்கம் இல்லையெனில் என்ன நடக்கும்?

- எப்போதும் சோர்வாக உணர்வது

- கவனக்குறைவு மற்றும் நினைவாற்றல் பாதிப்பு

- மனஅழுத்தம், எரிச்சல்

- உடல் எடை அதிகரித்தல்

- உயர் ரத்த அழுத்தம்

- இதய நோய் அபாயம்

- நீரிழிவு நோய் அபாயம்

- நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைதல்

- விபத்துகள் ஏற்படும் வாய்ப்பு அதிகரித்தல்

நல்ல தூக்கத்திற்கு உதவும் பழக்கங்கள்:

- தினமும் ஒரே நேரத்தில் படுக்கவும், எழவும்.

- தூங்குவதற்கு 1 மணி நேரத்திற்கு முன் மொபைல், டிவி போன்ற திரை சாதனங்களைத் தவிர்க்கவும்.

- மாலை அல்லது இரவு நேரத்தில் அதிக காபி, தேநீர் அருந்துவதை குறைக்கவும்.

- படுக்கையறையை அமைதியாகவும், இருட்டாகவும் வைத்திருக்கவும்.

- தினமும் குறைந்தது 30 நிமிடங்கள் உடற்பயிற்சி செய்யவும்.

- இரவு உணவை அளவாகவும், தூங்குவதற்கு 2-3 மணி நேரத்திற்கு முன்பாகவும் சாப்பிடவும்.

யாருக்கு எவ்வளவு தூக்கம் தேவை?

*6-12 வயது குழந்தைகள்: 9-12 மணி நேரம்

*13-18 வயது: 8-10 மணி நேரம்

*18-64 வயது: 7-9 மணி நேரம் (சராசரியாக 8 மணி நேரம்)

*65 வயதுக்கு மேல்: 7-8 மணி நேரம்

8 மணி நேர தரமான தூக்கம் என்பது சோம்பேறித்தனத்தின் அறிகுறி அல்ல; அது உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்கும் இயற்கையான மருந்தாகும். போதுமான தூக்கம் இதயம், மூளை, நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பு, மனநலம், உடல் எடை கட்டுப்பாடு உள்ளிட்ட பல அம்சங்களை மேம்படுத்துகிறது.

எனவே, நல்ல உணவு மற்றும் உடற்பயிற்சிக்கு அளிக்கும் முக்கியத்துவத்தைப் போலவே, தினசரி தரமான 8 மணி நேர தூக்கத்திற்கும் முக்கியத்துவம் அளிப்போம். ஆரோக்கியமான நாளை உருவாக்க, இன்றிரவே நல்ல தூக்கத்தைத் தொடங்குங்கள்.

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ஆரோக்கியம்
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உடல்நலம்
8 hours of sleep
Adequate sleep
8 மணி நேர தூக்கம்
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