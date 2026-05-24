CSK பயிற்சியாளராக கூடாது என்ற ரசிகர்... அஷ்வின் கொடுத்த பதிலடி!

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தன்னை அடுத்த தலைமைப் பயிற்சியாளராக நியமிப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும் என்று கூறிய ரசிகருக்கு, முன்னாள் இந்திய ஆல்-ரவுண்டர் ரவிச்சந்திரன் அஷ்வின் பதிலளித்தார். ஐந்து முறை சாம்பியன் பட்டம் வென்ற சி.எஸ்.கே. அணி, மீண்டும் ஒருமுறை பிளேஆஃப் சுற்றுக்குத் தகுதி பெற தவறி, மற்றொரு ஏமாற்றமளிக்கும் ஐ.பி.எல். தொடரை சந்தித்தது.
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையின் கீழ், சி.எஸ்.கே. அணி சீரான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த திணறியதுடன், 14 போட்டிகளில் வெறும் 6 வெற்றிகளை மட்டுமே பெற்றது. காயம் காரணமாக இந்த தொடர் முழுவதும் விளையாடாத எம்.எஸ். தோனியின் எதிர்காலம் குறித்த நிச்சயமற்ற தன்மையால், ஐ.பி.எல். 2027 தொடருக்கு முன்னதாக, அணி மற்றும் துணை பணியாளர்கள் ஆகிய இரு தரப்பிலும் மாற்றங்களை செய்ய அணி நிர்வாகம் பரிசீலிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த யூகங்களுக்கு மத்தியில், ஒரு ரசிகர் எக்ஸ் தளத்தில், "அந்தப் பயிற்சியாளர் பொறுப்பை யார் ஏற்றாலும், அது ரவி அஷ்வினாக இருக்கக் கூடாது. ப்ளட் தனது யூடியூப் தளம் மூலம் சில காசுகளை சம்பாதிப்பதற்காக, போட்டிக்கு முன்பே நமது ஆடும் லெவனை அறிவித்துவிடுவார்" என்று எழுதினார்.
இந்த பதிவுக்கு பதிலளித்த அஷ்வின், தனது தனித்துவமான பாணியில் நகைச்சுவையான பதிலை கூறி அந்த விமர்சனத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தார்.
"உங்களுடன் நான் முழுமையாக உடன்படுகிறேன்! நான் 11 வீரர்களை அறிவித்து, பந்துவீச்சு மற்றும் பேட்டிங் திட்டங்களையும் எதிரணிக்கு தெரியப்படுத்துவேன். உண்மையில், மேற்கூறியவை ஊழல் தடுப்பு பிரிவு என்னை கேள்வி கேட்க வைப்பதோடு, எனது தோல்விக்கும் வழிவகுக்கும். விதிகள் கூட தெரியுமா என்ன? எங்கிருந்து வருகிறாய்? மேலும், எம்.எஸ்.டி இருக்கும்போது வேறு யாரை தேடுகிறீர்கள்? என்று அஸ்வின் பதிலளித்தார்.