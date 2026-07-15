இந்தியாவிற்குப் பெரும் நிம்மதி: ரஷிய எண்ணெய் வர்த்தகத்திற்கான 500% வரியை 100% ஆகக் குறைத்தது அமெரிக்கா!

ரஷியாவிடமிருந்து கச்சா எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை எரிவாயுவை இறக்குமதி செய்யும் நாடுகள் மீது விதிக்கப்படவிருந்த 500% கடுமையான இறக்குமதி வரி மசோதாவை அமெரிக்க நாடாளுமன்றம் அதிரடியாகத் தளர்த்தியுள்ளது.
இந்த புதிய மாற்றத்தின் மூலம் அதிகபட்ச வரி வரம்பு 100 விழுக்காடாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளதால், ரஷிய எண்ணெய் வாங்கும் முக்கிய நாடுகளான இந்தியா மற்றும் சீனாவிற்குப் பெரும் நிம்மதி ஏற்பட்டுள்ளது.
அதிபர் டொனால்ட் டிரம்பின் ஒப்புதலோடு கொண்டுவரப்பட்டுள்ள இந்த திருத்தப்பட்ட மசோதா, அமெரிக்காவுடனான வர்த்தகப் போர் பதற்றத்தைக் கணிசமாகக் குறைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அமெரிக்க நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களால் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள 'ரஷியாவிற்கு எதிரான தடைகள் சட்டம் 2026' என்ற இந்த மசோதாவில் பின்வரும் முக்கிய தளர்வுகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
ஆரம்பத்தில் ரஷிய எண்ணெய் வாங்கும் நாடுகள் மீது 500% வரை வரி விதிக்கத் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால், தற்போது நீண்ட பேச்சுவார்த்தைக்குப் பிறகு, அது அதிகபட்சம் 100% ஆகக் குறைக்கப்பட்டு, குறிப்பிட்ட 5 முக்கிய நாடுகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் வகையில் மாற்றப்பட்டுள்ளது.
அமெரிக்காவின் தேசிய நலன் மற்றும் சர்வதேச உறவுகளைக் கருத்தில் கொண்டு, இந்த வரியிலிருந்து குறிப்பிட்ட நாடுகளுக்கு விலக்கு அளிக்கும் அல்லது வரியைக் குறைக்கும் முழு அதிகாரமும் அதிபர் டொனால்ட் டிரம்பிற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
ரஷியாவின் ஒட்டுமொத்த இயற்கை எரிவாயு ஏற்றுமதியில் 15 விழுக்காட்டிற்கும் குறைவாக வாங்கும் நாடுகளுக்கு இந்தச் சட்டத்தில் இருந்து முழு விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் பிரான்ஸ், பெல்ஜியம் மற்றும் ஜப்பான் போன்ற அமெரிக்காவின் நட்பு நாடுகள் பாதிக்கப்படுவது தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது.
ரஷியாவின் போர்ப் பொருளாதாரத்தை முடக்கும் நோக்கில், அதன் எரிசக்தியை அதிகம் வாங்கும் டாப் 5 நாடுகளை மட்டுமே இந்த மசோதா நேரடியாகக் குறிவைக்கிறது:
1.கச்சா எண்ணெய் வாங்குபவர்கள்: சீனா, இந்தியா, ஸ்லோவாக்கியா, ஹங்கேரி மற்றும் அஜர்பைஜான்.
2.இயற்கை எரிவாயு வாங்குபவர்கள்: சீனா, பிரான்ஸ், பெல்ஜியம், ஜப்பான் மற்றும் ஹங்கேரி.
ஒவ்வொரு 180 நாட்களுக்கு ஒருமுறையும் இந்த நாடுகளின் பட்டியல் அமெரிக்காவால் மறுஆய்வு செய்யப்படும்.
இந்த மசோதா அமெரிக்காவின் இரு பெரும் கட்சிகளான குடியரசுக் கட்சி மற்றும் ஜனநாயகக் கட்சியின் ஆதரவோடு கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. இந்த மசோதாவைத் தீவிரமாக வடிவமைத்த முன்னணி செனட்டர் லிண்ட்சே கிரஹாம் கடந்த வாரம் உக்ரைன் நாட்டிற்குச் சென்று திரும்பிய சில நாட்களில் (ஜூலை 11 அன்று) திடீரென காலமானார்.
அவர் இறப்பதற்கு ஒரு நாள் முன்புதான், இந்த வரியைக் குறைப்பது மற்றும் டிரம்பிற்கு விலக்கு அளிக்கும் அதிகாரம் வழங்குவது தொடர்பான இறுதி ஒப்பந்தத்தை அதிபர் டிரம்புடன் பேசி முடித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. எனவே, கிரஹாமின் நினைவாக இந்த மசோதாவை ஒருமனதாக நிறைவேற்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த கச்சா எண்ணெய் தேவையில் 40-50% ரஷியாவே வழங்கி வருகிறது. 500% வரி விதிக்கப்பட்டிருந்தால் இந்திய ஏற்றுமதித் துறை முற்றிலுமாக முடங்கியிருக்கும். இப்போது அதிகபட்ச வரம்பு 100% ஆகக் குறைக்கப்பட்டிருப்பதுடன், டிரம்ப் நினைத்தால் இதற்கு முழு விலக்கும் அளிக்க முடியும் என்பதால் இந்தியா நிம்மதி அடைந்துள்ளது.
இந்தியாவின் எரிசக்தி பாதுகாப்பிற்கு ரஷியாவின் மலிவு விலை கச்சா எண்ணெய் மிக அவசியம் என்று புதுடெல்லி தொடர்ந்து வாதிட்டு வருகிறது. அமெரிக்காவின் இந்த தளர்வு உலகளாவிய எண்ணெய் சந்தையிலும் விலையேற்றம் ஏற்படுவதைத் தடுக்கும்.
அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் இந்த மசோதாவிற்குத் தனது முழு ஆதரவை வெள்ளை மாளிகையில் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். விரைவில் இது நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் நிறைவேற்றப்பட்டு சட்டமாக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.