ஈரான் மீது தாக்குதலை தீவிரப்படுத்திய அமெரிக்கா

ஈரானுடனான போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதற்கான இடைக்கால ஒப்பந்தம் "முடிந்துவிட்டது" என்று அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் அறிவித்த சில மணிநேரங்களுக்கு பிறகு, முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஹார்முஸ் நீரிணையைப் போக்குவரத்திற்காகத் திறந்து வைக்கும் நோக்கில் ஈரான் மீது புதிய தாக்குதல்களை தொடங்கவிருப்பதாக அமெரிக்க இராணுவம் நேற்று (புதன்கிழமை) தெரிவித்தது.
எண்ணெய் விலைகளை சுமார் 7% உயர்த்திய ஒரு மோதல் தீவிரமடைந்த நிலையில், பஹ்ரைன் மற்றும் குவைத்தில் உள்ள அமெரிக்க இராணுவத் தளங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தியதாக ஈரான் கூறியது. இதைத் தொடர்ந்து அமெரிக்காவும் பதிலடித் தாக்குதல்களை நடத்தியது. ஹார்முஸ் நீரிணையில் செவ்வாய்க்கிழமை மூன்று சரக்குக் கப்பல்கள் மீது ஈரான் நடத்திய தாக்குதல்களால் இந்த மோதல் தீவிரமடைந்திருந்தது.
எக்ஸ் தள பதிவு:
"முதன்மைத் தளபதியின் உத்தரவின் பேரில், ஹார்முஸ் நீரிணையில் கப்பல் போக்குவரத்தின் சுதந்திரத்திற்கு அச்சுறுத்தல் விடுக்கும் ஈரானின் திறனை மேலும் சீர்குலைக்கும் நோக்கில், அமெரிக்க மத்திய கட்டளைப் படைகள் ஈரானுக்கு எதிராகக் கூடுதல் தாக்குதல்களை நடத்தத் தொடங்கியுள்ளன," என்று அமெரிக்க மத்திய கட்டளைப் பிரிவு எக்ஸ் தளத்தில தெரிவித்து இருந்தது.
உலகளாவிய எண்ணெய் விநியோகத்தில் ஐந்தில் ஒரு பங்கு கடந்து செல்லும் இந்த நீர்வழிப்பாதையின் மீதான கட்டுப்பாடு, தெஹ்ரானுக்கு மகத்தான செல்வாக்கை கொடுத்துள்ளது. இதன்மூலம், உலகின் மிகவும் சக்திவாய்ந்த இராணுவத்துடன் ஒரு தேக்கநிலையை திறம்பட ஏற்படுத்த அது அனுமதிக்கிறது.
நிரந்தர அமைதி ஒப்பந்தம்:
இந்த தாக்குதல்களுக்கு ஈரான் பொறுப்பேற்கவில்லை என்றாலும், அமெரிக்காவுடன் ஒரு நீண்டகால அமைதி ஒப்பந்தம் குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தும் வேளையில், தனது செல்வாக்கை வலியுறுத்துவதற்காகவே தெஹ்ரான் இதுபோன்ற நடவடிக்கைகளைப் பயன்படுத்துகிறது என்று ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர்.
சமீபத்திய தொடர் தாக்குதல்கள், உறுதியற்ற நிலையில் இருந்த போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை ஆட்டம் காணச் செய்துள்ளதுடன், பிப்ரவரி 28 அன்று ஈரான் மீது அமெரிக்க-இஸ்ரேல் வான்வழித் தாக்குதல்களுடன் தொடங்கிய போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவர, ஜூன் 17 அன்று கையெழுத்திடப்பட்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தை ஒரு நிரந்தர அமைதி ஒப்பந்தமாக மாற்றுவதற்கான நம்பிக்கையையும் தகர்த்துள்ளது.
உச்சிமாநாடு:
"நாம் ஈரானுடன் ஒரு ஒப்பந்தம் செய்தால், அது நீடிக்குமா என்பது எனக்கு உறுதியாகத் தெரியவில்லை," என்று துருக்கியின் அங்காராவில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற நேட்டோ இராணுவக் கூட்டணியின் உச்சிமாநாட்டில் கலந்துகொண்டிருந்தபோது டிரம்ப் ஒரு செய்தியாளர் சந்திப்பில் கூறியிருந்தார். "அவர்கள் மிகவும் கண்ணியமற்ற மக்கள் என்று நான் கண்டறிந்தேன்."
ஆனால், இராணுவ நடவடிக்கையைத் தீவிரப்படுத்துவதாகப் பலமுறை அச்சுறுத்திவிட்டுப் பின்வாங்கிய டிரம்ப், மீண்டும் ஒரு முழு அளவிலான போர் திரும்பும் எனத் தாம் எதிர்பார்க்கவில்லை என்றும், ஒரு நிரந்தர ஒப்பந்தத்தை எட்டுவதற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் தொடருமா என்பது தெளிவாகத் தெரியவில்லை என்றும் கூறினார்.