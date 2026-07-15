உலகம்

உக்ரைன் மீதான அணுஆயுதத் தாக்குதலைத் தடுத்த பிரதமர் மோடி!

"பேச்சுவார்த்தையும் தூதரக உறவுகளுமே" ஒரே தீர்வு என்பதை இந்தியா தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது.
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2022-ஆம் ஆண்டின் இறுதியில், உக்ரைன் நாட்டின் மீது கடுமையான தாக்குதலை நடத்தி வந்த ரஷ்யா, ஒரு கட்டத்தில் "டேக்டிகல் நியூக்ளியர்" எனப்படும் சிறிய ரக அணுஆயுதங்களைப் பயன்படுத்தத் திட்டமிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

அச்சமயத்தில், இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலையிட்டு ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதினை அணுஆயுதப் பாதையைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டாம் என வலியுறுத்தினார்.

பிரதமர் மோடியின் இந்த சமாதான முயற்சியே, ரஷ்யா அணுஆயுதப் போரைத் தொடங்குவதைத் தடுத்ததாக போலந்து துணை வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் பார்ட்டோஷெவ்ஸ்கி தெரிவித்துள்ளார்.

போலந்து அமைச்சர் பார்ட்டோஷெவ்ஸ்கி தனது பேட்டியில், "பிரதமர் நரேந்திர மோடி உலகளவில் மிகவும் மதிக்கப்படும் ஒரு சிறந்த உலகத் தலைவர். சோவியத் யூனியன் காலத்திலிருந்தே இந்தியா மற்றும் ரஷ்யாவுக்கு இடையே நீண்ட கால நட்பு உறவு இருந்து வருகிறது. எனவே, பிரதமர் மோடி கூறுவதை அதிபர் புதின் எப்போதும் உன்னிப்பாகக் கவனித்துக் கேட்பார்," என்று கூறியுள்ளார்.

ரஷ்யாவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவது உலக நாடுகளுக்குத் தற்போது சவாலாக உள்ள நிலையில், புதின் மீது உண்மையான செல்வாக்கையும் அழுத்தத்தையும் செலுத்தக்கூடிய மிகச் சிலரில் பிரதமர் மோடியும் ஒருவர் என போலந்து அரசு நம்புகிறது.

உலகப் பொருளாதாரத்திற்குப் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வரும் இந்த ரஷ்யா-உக்ரைன் போரை முடிவுக்குக் கொண்டு வர, இந்தியா தனது தூதரக ரீதியான செல்வாக்கைப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் போலந்து கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

ரஷ்யா-உக்ரைன் போர் தொடங்கிய 2022 பிப்ரவரி முதல், இந்தியா இரு நாடுகளுடனும் சமநிலையான உறவைப் பேணி வருகிறது. போரைத் தீர்க்க ஆயுதங்கள் வழியல்ல, "பேச்சுவார்த்தையும் தூதரக உறவுகளுமே" ஒரே தீர்வு என்பதை இந்தியா தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது.

இதற்கு முன்னதாக, கடந்த 2024 ஜூலை மாதத்தில் ரஷ்யா சென்றிருந்த பிரதமர் மோடி, அதிபர் புதினை நேரில் சந்தித்துப் பேசும்போது, "போர்க்களத்தில் எந்தவொரு தீர்வையும் காண முடியாது, அப்பாவி மக்களின் மரணங்கள் மனிதகுலத்திற்கே வலிக்கிறது" என்று நேரடியாகப் பேசியது சர்வதேச அளவில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதேபோல், சீனா போன்ற நட்பு நாடுகளும் இந்த அணுஆயுதப் பயன்பாட்டிற்கு எதிராக குரல் கொடுத்து வருவதாக போலந்து தரப்பில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.

Ukraine
விளாடிமிர் புதின்
Vladimir Putin
பிரதமர் மோடி.
pm modi
உக்ரைன்
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