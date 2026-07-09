அதிக பலத்துடன் மீண்டும் ஈரானை தாக்க தயார்: இஸ்ரேல்

ஈரானுக்கு எதிராக தனது இராணுவ நடவடிக்கையை மீண்டும் தொடங்க தயாராக இருப்பதாகவும், அதை "முன்னெப்போதையும் விட அதிக பலத்துடன்" செய்யும் என்றும் இஸ்ரேலின் பாதுகாப்பு அமைச்சர் இஸ்ரேல் காட்ஸ் தெரிவித்தார்.
ஏப்ரல் மாத போர் நிறுத்தம் மற்றும் ஜூன் மாதத்தில் அமெரிக்க-ஈரான் இடையே பகைமைகளை முடிவுக்கு கொண்டுவருவதற்கான ஒப்பந்தத்திற்கு பிறகு, மீண்டும் ஒரு முழு அளவிலான போர் திரும்புமோ என்ற அச்சத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில், அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையே புதிய மோதல்கள் வெடித்துள்ள நிலையில் இந்த சமீபத்திய கருத்துக்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இராணுவம் தயார்:
"ஈரானில் வான் மேலாதிக்கத்தை மீண்டும் நிலைநாட்டவும், மீண்டும் தாக்குதல் நடத்தி அச்சுறுத்தல்களை அகற்றவும், தேவைப்பட்டால் மூன்றாவது முறையாகவும் கூட, சண்டையை மீண்டும் தொடங்குவதற்கு இராணுவம் தயாராகவும் எச்சரிக்கை நிலையிலும் உள்ளது.
நாம் திரும்பிச் செல்ல வேண்டியிருந்தால், இன்னும் அதிக பலத்துடன் திரும்பிச் செல்வோம்," என்று காட்ஸ் ஒரு இராணுவ விழாவில் கூறினார்.
இன்னும் முடிவடையவில்லை:
விழாவில் பேசிய பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு, இஸ்ரேல் இதற்கு முன்னர் நடத்திய இரண்டு இராணுவ நடவடிக்கைகளால் ஈரான் பலவீனமடைந்துள்ளது என்று கூறினார். ஆனால், மோதல் இன்னும் முடிவடையவில்லை என்பதையும் அவர் ஒப்புக்கொண்டார்.
இஸ்ரேலிய விமானப்படையின் நீண்ட கரத்தால் ஏமன் முதல் ஈரான் வரை எங்கும் சென்றடைய முடியும் என்பதை நாங்கள் நிரூபித்துள்ளோம். ஆயினும், இந்தப் போர் நடவடிக்கை இன்னும் முடிவடையவில்லை என்பதையும் நாம் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும்.
பிப்ரவரி 28 அன்று, அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் ஈரானுக்கு எதிராக தொடுத்த வான்வழித் தாக்குதலில், இஸ்லாமிய குடியரசின் உச்ச தலைவரும் பிற மூத்த அதிகாரிகளும் கொல்லப்பட்டபோது போர் தொடங்கியது. ஜூன் 2025-இல் நடந்த 12 நாள் போரைத் தொடர்ந்து, ஈரானுக்கு எதிராக இஸ்ரேல் நடத்திய இரண்டாவது நடவடிக்கை இதுவாகும்.