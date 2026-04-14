பிரதமரை மிரட்டுவதா?: முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு அண்ணாமலை கண்டனம்

செப்டம்பர் 2023-ல் இந்த மசோதா நாடாளுமன்றத்திற்கு வந்தபோது அது ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது.
பிரதமரை மிரட்டுவதா?: முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு அண்ணாமலை கண்டனம்
தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பாக மத்திய அரசுக்கு முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். இதுகுறித்து வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார். அதில், தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பாக அரசியல் சட்டத் திருத்தத்தை இந்தத் தொடரில் திணிக்கப் போகிறார்கள். தமிழ்நாட்டைப் பாதிப்பது போன்றோ, வட மாநிலங்களுக்கு அரசியல் வலிமையை மேலும் வாரி வழங்குவது போன்றோ ஏதாவது நடந்தால், தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் நாங்கள் எல்லோரும் பார்த்துக் கொண்டு சும்மா இருக்க மாட்டோம். தமிழ்நாடே ஸ்தம்பிக்கும் என தெரிவித்திருந்தார்.

இந்நிலையில், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள வீடியோ குறித்து தமிழக முன்னாள் பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கூறியதாவது:

மிகவும் துரதிர்ஷ்டவசமானது. அந்தக் காணொளியில் முதலமைச்சர் பயன்படுத்தும் மொழிநடை. அவர், பிரதமரை மிரட்டும் விதமாக, தமிழகம் 1960-களுக்குத் திரும்பிவிடும் என்று கூறுகிறார். மிகவும் துரதிர்ஷ்டவசமானது, அச்சமூட்டும் செயல்.

நமது தாய்மார்களுக்கும் சகோதரிகளுக்கும் மரியாதையையும் பிரதிநிதித்துவத்தையும் வழங்க பிரதமர் மோடி எல்லா முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறார்.

செப்டம்பர் 2023-ல் இந்த மசோதா நாடாளுமன்றத்திற்கு வந்தபோது, ​​அது ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது.

இப்போது, ​​பெண்கள் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்காக பிரதமர் அதை முன்கூட்டியே செயல்படுத்த முயற்சிக்கிறார்.

நாங்கள் ஒரு செயல்முறையைப் பின்பற்றுகிறோம். இது மக்கள் தொகை அடிப்படையிலான மக்களவை இடங்களின் அதிகரிப்பு என்று எங்கும் கூறப்படவில்லை.

ஏப்ரல் 16 அன்று மசோதாவைப் பார்ப்பதற்கு முன்பே, முதலமைச்சர் மக்களின் மனதில் அச்சத்தை உருவாக்குவது கண்டிக்கத்தக்கது. இது அவர் முதலமைச்சராக எடுத்த பதவிப் பிரமாணத்திற்கு எதிரானது என தெரிவித்துள்ளார்.

