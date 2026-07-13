தமிழ்நாட்டில் அதிக வீரியமிக்க கொரோனா இல்லை-மாநில சுகாதாரத்துறை முக்கிய விளக்கம்!

தமிழ்நாட்டில் தற்போது அதிக வீரியம் கொண்ட கொரோனா வைரஸ் வகை பரவி வருவதாகச் சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி வரும் தகவல்களுக்குத் தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை அதிகாரப்பூர்வமாக மறுப்பு தெரிவித்து விளக்கம் அளித்துள்ளது.
மாநிலத்தில் புதிய வகை கொரோனா பரவுவதாகப் பரப்பப்படும் வதந்திகளைப் பொதுமக்கள் யாரும் நம்ப வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி,
கடந்த ஆண்டுகளுடன் ஒப்பிடும்போது, தமிழ்நாட்டில் தற்போது கொரோனா தொற்றுப் பரவல் மற்றும் அதன் தாக்கம் மிகக் குறைந்த அளவிலேயே பதிவாகி வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் தீவிரத்தன்மை வாய்ந்த அல்லது அதிக வீரியம் கொண்ட கொரோனா வகை பரவுவதற்குத் தற்போது எந்தவிதமான ஆதாரமும் இல்லை.
சமீபத்தில் புனேவில் உள்ள தேசிய நச்சுயிரியல் நிறுவனத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மாதிரிகளின் பரிசோதனை முடிவுகளில், தற்போது பரவி வருவது சாதாரண மற்றும் லேசான பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய கொரோனா வைரஸ் மட்டுமே என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
அண்டை மாநிலமான ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக 3 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகத் தகவல் வெளியானதைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாட்டிலும் பரவல் குறித்த அச்சம் மக்களிடையே எழுந்தது. இதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாகவே சுகாதாரத்துறை இந்தத் தெளிவுபடுத்தலை வழங்கியுள்ளது.
மேலும், பொதுமக்களுக்குக் காய்ச்சல், இருமல், சளி அல்லது சுவாசக் கோளாறு போன்ற ஏதேனும் அறிகுறிகள் தென்பட்டால், பயப்படத் தேவையில்லை என்றும், சுய மருத்துவம் செய்துகொள்வதைத் தவிர்த்து உடனடியாக அருகில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளை அணுகி முறையான மருத்துவ ஆலோசனைகளைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.