தி.மு.க. ஆட்சி அமைக்கும்; வரலாறு மீண்டும் திரும்பும்- கனிமொழி

தி.மு.க. ஆட்சி தொடர வேண்டும் என்று நினைக்கக் கூடிய மனநிலையில் மக்கள் இருக்கிறார்கள்.
தி.மு.க. எம்.பி. கனிமொழி ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள பள்ளியில் தனது வாக்கை பதிவு செய்தார். பின்னர் அவர் கூறியதாவது:-

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான தி.மு.க. ஆட்சி தொடரும் என்று உறுதியாக நம்புகிறேன்.

Q

200 தொகுதிகளில் வெற்றி என்ற இலக்கு சாத்தியப்படுமா?

A

நான் எந்த எண்ணிக்கைகளுக்குள்ளும் போக விரும்பவில்லை. நிச்சயமாக சிறப்பான வெற்றியை தி.மு.க. கூட்டணி பெறும்.

Q

பெரும்பாலான இளைஞர்கள் விஜய் பக்கம் இருப்பதாக சொல்கிறார்களே?

A

எல்லா வாக்குகளையும் எண்ணிய பிறகு உண்மை என்ன என்று தெரியும்.

Q

1971-க்கு பிறகு தி.மு.க. 2-வது முறையாக ஆட்சிக்கு வந்ததில்லை என்று கூறுகிறார்காளே?

A

வரலாறு திரும்பும்.

Q

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கு பிறகு வாக்குப் பதிவு சதவீதம் உயரும் என்று நம்புகிறீர்களா?

A

நிச்சயமாக உயரும். மக்கள் ஆர்வத்துடன் வந்து அதிகமாக வாக்களிக்கிறார்கள். தி.மு.க. ஆட்சி தொடர வேண்டும் என்று நினைக்கக் கூடிய மனநிலையில் மக்கள் இருக்கிறார்கள்.

Q

முதல் முறை வாக்காளர்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீர்கள்?

A

உங்களுடைய எதிர்காலத்திற்காக கொஞ்சம் சிந்தித்து ஓட்டு போடுங்கள்.

Q

எதிர்க்கட்சியாக அ.தி.மு.க. இருக்கும் என்று நினைக்கிறீர்களா? த.வெ.க. இருக்கும் என்று விரும்புகிறீர்களா?

A

எனக்கு எந்த விருப்பமும் இல்லை. எதிர்க்கட்சியை பற்றி நான் ஏன் விரும்ப வேண்டும். யார் வேண்டுமானாலும் வரட்டும். மக்கள் யாரை எதிர்க்கட்சியிலே அமர்த்த வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்களோ, அவர்கள் வரட்டும்.

Q

வாக்காளர்கள் எதை சிந்திக்க வேண்டும்?

A

நாட்டுக்கு எது நல்லது, நமது உரிமைகளை யார் பாதுகாப்பார்கள், நம்முடைய மொழியை, நமது பிள்ளைகளின் எதிர் காலத்தை தமிழ்நாட்டை பாதுகாக்கக் கூடியவர்கள் யார் என்பதை சிந்தித்து வாக்களிக்க வேண்டும் என்றார்.

