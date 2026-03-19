குஜராத்தையும் மகாராஷ்டிராவையும் பின்னுக்குத் தள்ளி தமிழ்நாடு முதலிடம் - மு.க.ஸ்டாலின் பெருமிதம்| Tamil Nadu

சென்னை:
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் எக்ஸ் தள பக்கத்தில் ஆங்கில நாளிதழின் செய்தியினை பகிர்ந்து பதிவிட்டுள்ளதாவது:-
ஜவுளி ஏற்றுமதி: திராவிட மாடலின் 4 ஆண்டுகளில் 29% வளர்ச்சி!
குஜராத்தையும் மகாராஷ்டிராவையும் பின்னுக்குத் தள்ளித் தமிழ்நாடு முதலிடம்!
2020-2021-இல் 6,193.39 மில்லியன் டாலராக இருந்த தமிழ்நாட்டின் ஏற்றுமதி அளவு, திராவிட மாடல் அரசின் திட்டமிட்ட நடவடிக்கைகளினால் அடுத்த நான்காண்டுகளில் 7,997.17 மில்லியன் டாலராக உயர்ந்துள்ளது.
இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த ஏற்றுமதியில் தமிழ்நாடு மட்டுமே 21.84%!
இவை அனைத்தையும் சொல்வது நாமல்ல, ஒன்றிய அரசு!
சாதனைகளைச் சொல்லி #வெல்வோம்_ஒன்றாக! என்று கூறியுள்ளார்.