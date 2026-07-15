வணிகம்

GOLD PRICE TODAY: சற்றே உயர்ந்த தங்கம் விலை - இன்றைய நிலவரம்

தங்கத்தை போன்று வெள்ளி விலையும் இன்று உயர்ந்துள்ளது.
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சர்வதேச பொருளாதார சூழல், போர் பதற்றம் காரணமாக தங்கம் விலை ஏற்ற, இறக்கத்தை சந்தித்து வருகிறது.

தங்கம் விலையானது நேற்று முன்தினம் சரிவை கண்டது. ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.100 குறைந்து ரூ.13 ஆயிரத்து 200-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.800 குறைந்து ரூ.1 லட்சத்து 5 ஆயிரத்து 600-க்கும் விற்பனை ஆனது. நேற்று சவரனுக்கு ரூ.400 குறைந்து ரூ.1,05,200-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.50 குறைந்து ரூ.13,150-க்கு விற்பனையானது.

தங்கம் விலை உயர்வு

இந்நிலையில் சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.240 உயர்ந்து ரூ.1,05,440-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.30 உயர்ந்து ரூ.13,180-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை நிலவரம்

தங்கத்தை போன்று வெள்ளி விலையும் இன்று உயர்ந்துள்ளது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.5 உயர்ந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.240-க்கும், பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 40 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

14-07-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,05,200

13-07-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,05,600

12-07-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,06,400

11-07-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,06,400

10-07-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,06,800

கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

14-07-2026- ஒரு கிராம் ரூ.235

13-07-2026- ஒரு கிராம் ரூ.240

12-07-2026- ஒரு கிராம் ரூ.240

11-07-2026- ஒரு கிராம் ரூ.240

10-07-2026- ஒரு கிராம் ரூ.245

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