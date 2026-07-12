எவ்வித வெட்டும் இன்றி வெளியாகும் ஜன நாயகன்

ஜன நாயகன் திரைப்படத்தின் இங்கிலாந்து விநியோகஸ்தரான அகிம்சா என்டர்டெயின்மென்ட், இப்படம் பிரிட்டிஷ் திரையரங்குகளில் அதன் வெட்டப்படாத பதிப்பில் வெளியிடப்படும் என்பதை உறுதி செய்துள்ளது. இந்த அறிவிப்பு எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிடப்பட்டது.
இந்த தகவலை பகிர்ந்து, அகிம்சா என்டர்டெயின்மென்ட், "மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய். ஜன நாயகன் இங்கிலாந்து திரையரங்குகளில் ஜூலை 24 அன்று வெட்டப்படாத, 15 வயதுக்கு மேற்பட்டோர் மட்டும் பார்க்கக்கூடிய பதிப்பில் அத்தனை ஆக்ஷன், அத்தனை மாஸ், அத்தனை தளபதி மோகம், பார்க்கப்பட வேண்டிய விதத்தில் அப்படியே, கடைசி முறையாக," என குறிப்பிட்டுள்ளது.
தணிக்கை சான்று:
மத்திய திரைப்பட தணிக்கை வாரியம் (CBFC) இந்தப் படத்திற்கு 'A' சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளது. சான்றிதழ் ஆவணத்தின்படி, ஜன நாயகன் திரைப்படம் 183 நிமிடங்கள் மற்றும் 11 வினாடிகள் (3 மணி நேரம் மற்றும் 3 நிமிடங்கள்) ஓடும் நேரத்தைக் கொண்டுள்ளது.
கடந்த ஜனவரி மாதம் வெளியாக இருந்த நிலையில், தணிக்கை விவகாரங்களால் வெளியீடு தாமதமானது. இந்த நிலையில், ஜன நாயகன் திரைப்படத்திற்கான தணிக்கை சான்று ஜூலை 9-ஆம் தேதி அளிக்கப்பட்டது.