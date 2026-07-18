வாட்ஸ்அப்-இல் படிப்படியாக வெளியாகும் Username அம்சம்!

வாட்ஸ்அப் நிறுவனம் அதன் யூசர்நேம் (Usernames) அம்சத்தினை படிப்படியாக விரிவுபடுத்தி வருகிறது, இது சில பயனர்கள் தங்கள் தொலைபேசி எண்களை பகிராமல் புதிய நபர்களுடன் இணைய அனுமதிக்கிறது. இந்த அப்டேட், முந்தைய யூசர்நேம் முன்பதிவு கட்டத்திற்கு பிறகு வரும் அடுத்த கட்டத்தை குறிக்கிறது.
மேலும், தற்போது குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐ.ஓ.எஸ். பயனர்களுக்கு கிடைக்கிறது. இது புதிய தனியுரிமை கட்டுப்பாடுகளை சேர்ப்பதோடு, தனிநபர்கள் மற்றும் வணிகங்களுடன் உரையாடல்களை தொடங்க மற்றொரு வழியையும் அறிமுகப்படுத்துகிறது. இருப்பினும், தொலைபேசி எண்கள் வாட்ஸ்அப் கணக்குகள் மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள உரையாடல்களின் ஒரு பகுதியாக தொடர்ந்து இருக்கும்.
யூசர்நேம் வெளியீடு:
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐ.ஓ.எஸ். பயனர்களுக்கு வாட்ஸ்அப் முழுமையான யூசர்நேம் ஆதரவை வெளியிடுகிறது. WABetaInfo பதிவின்படி, வாட்ஸ்அப் அதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலிகளின் ஸ்டேபிள் மற்றும் பீட்டா பதிப்புகள் இரண்டிலும் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான பயனர்களுக்கு முழுமையான யூசர்நேம் ஆதரவை வெளியிட தொடங்கியுள்ளது.
தற்போது செயலில் உள்ள யூசர்நேம்களை கொண்டவர்கள், இந்த அம்சம் பயன்படுத்த தயாராக உள்ளது என்பதை உறுதிப்படுத்தும் ஒரு பேனரை சாட்ஸ் பகுதியில் காண முடியும். இந்த வெளியீடு வரும் வாரங்களில் கட்டங்களாக தொடரும், அதே நேரத்தில் முன்பதிவு செய்யப்பட்ட சில யூசர்நேம்கள் இந்த ஆண்டின் பிற்பகுதி வரை செயலில் வராமல் இருக்கலாம்.
முன்பதிவு:
இந்த அப்டேட், கடந்த மாதத்தின் யூசர்நேம் முன்பதிவு கட்டத்தின் தொடர்ச்சியாகும், இது பரவலான வெளியீட்டிற்கு முன்பு பயனர்கள் தங்களுக்கு விருப்பமான யூசர்நேமை பாதுகாக்க அனுமதித்தது. தங்கள் வாட்ஸ்அப் கணக்கை அக்கவுண்ட்ஸ் சென்டருடன் இணைத்தவர்கள், ஃபேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராமில் தாங்கள் பயன்படுத்தும் அதே யூசர்நேமை முன்பதிவு செய்துகொள்ளலாம். இதற்கு மாறாக, மற்றவர்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பிற்கு மட்டுமேயான ஒரு தனி யூசர்நேமை உருவாக்கும் வாய்ப்பு இருந்தது.
ஒரு யூசர்நேம் செயலில் வந்தவுடன், அதை வாட்ஸ்அப் அமைப்புகளில் உள்ள சுயவிவர பிரிவில் இருந்து நிர்வகிக்கலாம். அங்கு பயனர்கள் அதை எப்போது வேண்டுமானாலும் திருத்தலாம் அல்லது நீக்கலாம். ஒரு யூசர்நேமை நீக்கினால், ஏற்கனவே உள்ள உரையாடல்களில் அதற்கு பதிலாக பயனரின் தொலைபேசி எண்ணை வாட்ஸ்அப் காண்பிக்கும்.
மொபைல் எண்:
யாராவது ஒரு யூசர்நேமை உருவாக்கும்போதோ அல்லது மாற்றும்போதோ, ஏற்கனவே உள்ள தொடர்புகளுக்கும் இது தெரிவிக்கப்படும். புஷ் நோட்டிஃபிகேஷன் அனுப்புவதற்கு பதிலாக, வாட்ஸ்அப் சாட்-இல் ஒரு சிஸ்டம் மெசேஜை சேர்க்கிறது, மேலும் அதே அப்டேட் க்ரூப் இன்ஃபோவில் உள்ள 'உறுப்பினர் மாற்றங்கள்' பிரிவிலும் தோன்றும்.
யூசர்நேம்கள் இணைவதற்கு மற்றொரு வழியை வழங்கினாலும், அவை தொலைபேசி எண்களுக்கு மாற்றாக அமையாது. ஏற்கனவே தொலைபேசி எண் உள்ள தொடர்புகளுக்கு, ஏற்கனவே உள்ள உரையாடல்களில் அந்த எண்கள் தொடர்ந்து காட்டப்படும், அதேசமயம் ஒரு பயனரின் எண் தெரியாதவர்கள் யூசர்நேமை மட்டுமே காண முடியும். ஒரு வாட்ஸ்அப் கணக்கை உருவாக்கவும் அணுகவும் மொபைல் எண் தேவைப்படுகிறது.